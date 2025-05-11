أول تعليق من مكتب نتنياهو على إعلان حماس الإفراج عن عيدان ألكسندر

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن واشنطن أبلغت إسرائيل بنيّة حماس إطلاق سراح الجندي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر" في بادرة حسن نية نحو الأمريكيين دون أي تعويض أو شروط.

وتابع ديوان نتنياهو: الولايات المتحدة أبلغتنا أن الإفراج عن ألكسندر سيؤدي لإطلاق سراح مزيد من الرهائن.

المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل غدا

أفادت تقارير إخبارية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيصل إلى دولة الاحتلال غدا في إطار الاتفاق على إطلاق سراح الجندي الأمريكي الإسرائيلي "عيدان ألكسندر".

وبحسب «NBC»، قال ويتكوف: سأسافر لإسرائيل لتأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر.. سنتسلم الجندي غدا على الأرجح بعد مفاوضات مطولة مع العديد من الأشخاص الذين نشكرهم".

وتابع ويتكوف: إطلاق سراح ألكسندر بادرة حسن نية تجاه الرئيس ترامب وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس.

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد: إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة".

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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