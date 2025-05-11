بمشاركة طارق حامد، ضمك يفوز علي الرائد بهدف في الدوري السعودي

فاز فريق ضمك الذي يلعب في صفوف المصري طارق حامد علي نظيره الرائد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي.

وسجل هدف فوز فريق ضمك اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 74.

تشكيل ضمك ضد الرائد

وجاء تشكيل ضمك ضد الرائد كالتالي:

موقف الفريقين في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة يحتل فريق الرائد المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ويحتل فريق ضمك المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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