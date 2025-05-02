الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

ضمك يسقط أمام الفيحاء بهدفين في الدوري السعودي

ضمك
ضمك

فاز فريق الفيحاء علي نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وسجل هدفي فريق الفيحاء كل من زياد الصحفي في الدقيقة 47 وضاري العنزي لاعب ضمك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51.

بينما جاء هدف ضمك عن طريق نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 40. 

تشكيل الفيحاء ضد ضمك 

حراسة المرمى: موسكيرا.
خط الدفاع: غابرييل – سمولينغ – سامي – البقعاوي.
خط الوسط: شوكوروف – بوزويلو – سميروت.
خط الهجوم: ساكالا – لوبيز – خالد كعبي.

تشكيل ضمك ضد الفيحاء 

حراسة المرمى: نيتا.
خط الدفاع: ضاري – العبيد – الخيبري – نور – صولان.
خط الوسط: نكودو – طار – ستانشيو – كامانو.
خط الهجوم: ديالو.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق  ضمك المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، بينما ياتي فريق الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة. 

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الفيحاء ضمك دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

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