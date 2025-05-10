خطوة جديدة من الهلال السعودي لحسم صفقة قائد مانشستر يونايتد

اتخذ الهلال السعودي، خطوة جديدة في مفاوضاته للتعاقد مع البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم رفض عرضيه السابقين لضم اللاعب.

ويرتبط برونو فرنانديز بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2027، حيث دخل الهلال السعودي عن طريق فهد بن نافل، رئيس النادي، في مفاوضات مع وكيل أعمال برونو فرنانديز، ميجيل روبن، ومحاميه كايتانو ماريا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسئولي الهلال السعودي يُخططون لعقد اجتماع ثالث مع ممثلي برونو فرنانديز.

ويرفض مانشستر يونايتد رحيل برونو عن صفوف الفريق، وهو ما أعلنه المدير الفني روبن أموريم مؤخرًا، ورغم ذلك يصمم الهلال على موقفه، ويخطط لعقد اجتماع ثالث مع وكلاء برونو فرنانديز، وهم على استعداد للاستماع بشأن مطالب الرواتب المحتملة للبرتغالي.

وأفاد التقرير أن الهلال يخطط أيضًا لمفاوضات مع برونو جيمارايش، قائد نيوكاسل يونايتد، ويوري تيليمانس، نجم أستون فيلا، إذا لم ينجح في حسم صفقة فرنانديز.

مانشستر يونايتد يرد على مفاوضات الهلال السعودي مع برونو فيرنانديز

فيما علق المدرب البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إمكانية رحيل مواطنه برونو فيرنانديز إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة المسئولين داخل النادي في التدعيم خلال الفترة المقبلة.



أموريم يعلق على إمكانية رحيل برونو إلى الهلال السعودي



وقال أموريم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نريد أن يبقي برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، هو جزء مهم للغاية من الفريق، وبالتأكيد بقائه بالنسبة لنا هام للغاية، وأحد الركائز الأساسية بالفريق".

ويتفاوض مسئولو الهلال مع برونو فيرنانديز، وذلك للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بصورة رسمية.

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