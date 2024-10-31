فوائد الشمر للنساء، ينظم الهرمونات ويسكن الآلام

فوائد الشمر، للصحة عديدة، والشمر هو نبات عطري يتميز بطعمه الفريد ورائحته المميزة، ويُستخدم الشمر في الطب البديل، ويشتهر بعلاج المغص للأطفال الرضع، إلا أن فوائد الشمر تمتد لتشمل علاج العديد من المشكلات الصحية.



أهم فوائد الشمر لصحة الجسم



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشمر تعتمد على ما تحتوي عليه من مجموعة واسعة من المركبات النباتية النشطة التي تساهم في تعزيز الصحة العامة.

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الشمر للصحة، سواء عند استخدامه كبهار للطهي أو كشراب مغلي أو حتى في شكل زيت.



فوائد الشمر



1. تحسين عملية الهضم

يُعتبر الشمر من النباتات المفيدة للجهاز الهضمي، إذ يعمل كمسكن طبيعي للمعدة ويخفف من الشعور بالانتفاخ والتقلصات المعوية. يحتوي الشمر على مركب الأنيثول، الذي يساعد على تهدئة عضلات المعدة والأمعاء، مما يُسهّل مرور الطعام ويساعد في تخفيف التقلصات. كما يعزز الشمر إفراز العصارات الهضمية ويحفز حركة الأمعاء، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يعانون من الإمساك.



2. دعم صحة الجهاز التنفسي

يُستخدم الشمر تقليديًا لتخفيف أعراض البرد والسعال، حيث يساعد في تنظيف الشعب الهوائية ويعمل كمضاد للاحتقان. يحتوي الشمر على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل التورم في الشعب الهوائية، مما يُسهّل التنفس ويخفف من السعال المزمن. لذلك، يُنصح بشرب مغلي الشمر عند الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي.

3. تعزيز صحة العظام

الشمر مصدر جيد لمجموعة من المعادن الضرورية لصحة العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. تساعد هذه المعادن في بناء والحفاظ على كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام. إلى جانب ذلك، يحتوي الشمر على فيتامين "ك" الذي يلعب دورًا هامًا في تجلط الدم وصحة العظام، مما يجعله مكملًا غذائيًا مهمًا للأشخاص المعرضين لفقدان الكثافة العظمية.

4. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يساعد الشمر في خفض مستويات الكوليسترول الضار "LDL"، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. كما يحتوي الشمر على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب وتحسين تدفق الدم.

الشمر للصحة

5. تحسين صحة الجلد

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "سي"، يلعب الشمر دورًا في الحفاظ على صحة البشرة ومنع ظهور التجاعيد المبكرة. مضادات الأكسدة تحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، التي قد تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. كما أن فيتامين "سي" يعزز من إنتاج الكولاجين، الذي يُعطي البشرة مرونتها وشبابها.

6. تنظيم الهرمونات وتخفيف أعراض الدورة الشهرية

تحتوي بذور الشمر على مركبات تشبه الأستروجين، وهو الهرمون الأنثوي الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل التقلصات المرتبطة بها. يُعتبر الشمر مفيدًا للنساء اللاتي يعانين من اضطرابات هرمونية، حيث يساعد على تحقيق التوازن الهرموني وتخفيف الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية.

7. تعزيز جهاز المناعة

يحتوي الشمر على فيتامينات متعددة مثل فيتامين "سي"، بالإضافة إلى مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مكونًا فعالًا في تقوية جهاز المناعة. يساعد تناول الشمر بانتظام في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض، وخاصة في فصل الشتاء حيث يكثر انتشار الفيروسات والبكتيريا.

8. مساعدة في إنقاص الوزن

يُعتبر الشمر خيارًا صحيًا لأولئك الذين يسعون لإنقاص الوزن، حيث يساعد في تقليل الشهية ويعمل كمدر للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والسموم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشمر على سعرات حرارية منخفضة وألياف تعزز الشعور بالشبع، مما يجعله مناسبًا لإضافته إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يرغبون في التحكم بوزنهم.

