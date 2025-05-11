نجوم الدراما الجدد في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة وغدًا

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" مساء اليوم الأحد ويوم غد الاثنين نجوم الدراما الجدد ومجموعة من أهم الوجوه الصاعدة خلال الفترة الأخيرة الذين يعدون مستقبل الفن المصري.

يارا السكري وحسن مالك

من أبرز الوجوه التي قدمت أوراق اعتمادها للجمهور ونالت إشادات المشاهدين ويتواجد في حلقة يوم الأحد يارا السكري وحسن مالك وفاتن سعيد وتقى حسام وأحمد الأزعر وملك حسن.

أما في حلقة الغد فيحل ضيوفًا على البرنامج كل من فدوى عابد وألحان المهدي وأمجد الحجار وأيسل رمزي وشريف حافظ وريتال عبد العزيز.



تأتي الحلقتين كعادة "صاحبة السعادة" في بداية كل موسم ليقدم لجمهوره أبرز الوجوه والنجوم الواعدة في عالم الدراما على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، على اعتبار أن دراما "الأوف سيزون" أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الجمهور وهناك العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن الشهر الفضيل وبرز خلالها مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الواعدة التي تثبت أن فيض المواهب المصرية لا ينضب في كافة المجالات.

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