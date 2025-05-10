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رياضة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على ريال سوسيداد برباعية سورلوث بالشوط الأول

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

تقدم فريق أتلتيكو مدريد، علي نظيره ريال سوسيداد، برباعية نظيفة في الشوط الاول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد اللاعب الكسندر سورلوث في الدقائق 7 و10 و11 و30.


تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد


حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه خيمينيز - روبن لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: رودريجو دي باول - باريوس - كوكي

وفي الهجوم: جوليانو سيميوني - ألكسندر سورلوث - صامويل لينو.

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 43 نقطة.

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