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رياضة

رايو فاليكانو يعقد موقف لاس بالماس في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ولاس
رايو فاليكانو ولاس بالماس، فيتو

حقق رايو فاليكانو فوزًا مثيرًا على مضيفه لاس بالماس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما الجمعة، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني- الليجا.

سجل ألفارو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره الـ12 هذا الموسم، مقابل 12 خسارة و11 تعادلًا.


في المقابل، تجمد رصيد لاس بالماس عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر، ليتكبد خسارته الـ19 في الدوري، مقابل 8 انتصارات ومثلها تعادلات.

 

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 79 نقطة
2- ريال مدريد 75 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 61 نقطة
5- فياريال 58 نقطة
6- ريال بيتيس 57 نقطة
7- رايو فاليكانو 47 نقطة 
8- سيلتا فيجو 46 نقطة
9-  أوساسونا 44 نقطة
10- ريال مايوركا 44 نقطة
11- ريال سوسييداد 43 نقطة
12- فالنسيا 42 نقطة
13- خيتافي 39 نقطة
14- إسبانيول 39 نقطة
15- إشبيلية 38 نقطة
16- جيرونا 38 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة
18- لاس بالماس 32 نقطة
19- ليجانيس 31 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة

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رايو فاليكانو لاس بالماس الدوري الإسباني ألفارو جارسيا الليجا

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