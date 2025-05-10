فوز فياريال ومايوركا على جيرونا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تمكن فريق فياريال من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على جيرونا بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أهداف مباراة جيرونا ضد فياريال

سجل كارل إيتا إيونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، لينتزع فياريال ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس متساويا مع أتلتيك بيلباو، رابع الترتيب، ليشعل المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما جيرونا تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

فوز ريال مايوركا على بلد الوليد

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، فاز ريال مايوركا على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 2 / 1.

تقدم بلد الوليد بهدف إيفان كانتاليخو في الدقيقة 11، ورد مايوركا بهدفين لعمر ماسكاريل وسيرجي داردير في الدقيقتين 28 و49.

ورفع مايوركا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، بينما بقى بلد الوليد الهابط للدرجة الثانية في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة في المركز العشرين.

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