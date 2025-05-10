السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز فياريال ومايوركا على جيرونا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

تمكن فريق فياريال من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على جيرونا بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

أهداف مباراة جيرونا ضد فياريال 

سجل كارل إيتا إيونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، لينتزع فياريال ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس متساويا مع أتلتيك بيلباو، رابع الترتيب، ليشعل المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما جيرونا تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

فوز ريال مايوركا على بلد الوليد 

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، فاز ريال مايوركا على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 2 / 1.

تقدم بلد الوليد بهدف إيفان كانتاليخو في الدقيقة 11، ورد مايوركا بهدفين لعمر ماسكاريل وسيرجي داردير في الدقيقتين 28 و49.

ورفع مايوركا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، بينما بقى بلد الوليد الهابط للدرجة الثانية في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة في المركز العشرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فياريال بلد الوليد جيرونا ريال مايوركا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

مدرب برشلونة يتحدث عن تدخين تشيزني ومواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

رايو فاليكانو يعقد موقف لاس بالماس في الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

الأرصاد الجوية: غدا الأحد ذروة الموجة الحارة وهذا موعد الانخفاض

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم السبت 2025.5.10 (آخر تحديث)

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

أول تعليق من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

الاتحاد السكندري يتعادل مع غزل المحلة سلبيا في الدوري المصري (صور)

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

زوجي قال لي "عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك" ما الحكم ؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

ما حكم إسراع المشي للمرأة في بعض الطواف عند أداء المناسك؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية