الأعراض المبكرة لنقص الحديد بالدم وكيفية تعويضه في النظام الغذائي

يعد الحديد من المعادن الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، وهو يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، أهمها نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم عبر الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء.

وعندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، يؤدي ذلك إلى حالة تعرف باسم نقص الحديد، والتي قد تتطور إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد إذا لم يتم علاجها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتعد هذه الحالة الصحية الشائعة يمكن أن تؤثر على الطاقة والتركيز والصحة العامة للأفراد من جميع الأعمار.

الأعراض التحذيرية لنقص الحديد

تتنوع أعراض نقص الحديد وتختلف في شدتها من شخص لآخر، وغالبًا ما تتطور تدريجيًا، مما يجعل من السهل تجاهلها في المراحل المبكرة، ومع ذلك، فإن التعرف على العلامات المبكرة يمكن أن يساعد في التدخل المبكر ومنع المضاعفات، وتشمل الأعراض الشائعة لنقص الحديد ما يلي:

التعب والإرهاق الشديد: شعور مستمر بالضعف والتعب غير المبرر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

شحوب الجلد: فقدان لون الجلد الطبيعي وظهوره باهتًا أو مائلًا للاصفرار.

ضيق التنفس: الشعور بصعوبة في التنفس أو الحاجة إلى بذل جهد أكبر للتنفس، خاصة أثناء النشاط البدني.

الدوخة والدوار: الشعور بالدوار أو عدم التوازن، خاصة عند الوقوف بسرعة.

الصداع: صداع متكرر أو مستمر، غالبًا ما يكون مصحوبًا بدوخة.

برودة الأطراف: الشعور ببرودة في اليدين والقدمين، حتى في الطقس الدافئ.

هشاشة الأظافر: تصبح الأظافر ضعيفة وسهلة التكسر وقد تظهر عليها تقوسات أو خطوط.

تساقط الشعر: زيادة في معدل تساقط الشعر.

صعوبة التركيز: مشاكل في الذاكرة والتركيز والانتباه.

الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية (Pica): مثل الثلج أو الطين أو الورق.

سرعة ضربات القلب: الشعور بزيادة في معدل ضربات القلب أو الخفقان.

متلازمة تململ الساقين (Restless Legs Syndrome): شعور مزعج في الساقين ورغبة لا تقاوم في تحريكهما، خاصة في الليل.

أسباب انخفاض مخزون الحديد في الجسم

هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم، وتشمل:

عدم كفاية تناول الحديد في النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي فقير بالأطعمة الغنية بالحديد، خاصة لدى النباتيين والأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم الحمراء.

زيادة فقدان الدم:

الدورة الشهرية الغزيرة: تعتبر من الأسباب الرئيسية لنقص الحديد لدى النساء في سن الإنجاب.

النزيف من الجهاز الهضمي: قد يكون ناتجًا عن قرحة المعدة أو الاثني عشر، أو التهاب القولون التقرحي، أو سرطان القولون.

التبرع المتكرر بالدم: على الرغم من أنه عمل نبيل، إلا أنه قد يستنزف مخزون الحديد لدى بعض الأشخاص.

ضعف امتصاص الحديد: بعض الحالات الصحية أو العمليات الجراحية التي تؤثر على الجهاز الهضمي يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من الطعام، مثل مرض الاضطرابات الهضمية (السيلياك) أو جراحة استئصال جزء من المعدة أو الأمعاء.

زيادة الحاجة إلى الحديد: تزداد حاجة الجسم إلى الحديد في بعض المراحل الحياتية، مثل:

فترة الحمل والرضاعة: تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى كميات أكبر من الحديد لدعم نمو الجنين والرضيع.

فترة النمو السريع لدى الأطفال والمراهقين.

الرياضيون الذين يمارسون تمارين مكثفة.

كيفية الحصول على الحديد في النظام الغذائي

يمكن في العديد من الحالات تعويض نقص الحديد الخفيف إلى المتوسط عن طريق إدخال تغييرات في النظام الغذائي، الأطعمة الغنية بالحديد تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

حديد الهيم (Heme Iron): يوجد في المصادر الحيوانية ويمتصه الجسم بسهولة أكبر، وتشمل المصادر الغنية بحديد الهيم:

اللحوم الحمراء (البقر والضأن)

الدواجن (خاصة الكبد والأجزاء الداكنة)

الأسماك والمأكولات البحرية

حديد غير الهيم (Non-Heme Iron): يوجد في المصادر النباتية والأطعمة المدعمة بالحديد، ويمتصه الجسم بشكل أقل كفاءة من حديد الهيم، تشمل المصادر الغنية بحديد غير الهيم:

البقوليات (العدس، الفول، الحمص، الفاصوليا)

الخضروات الورقية الداكنة (السبانخ، الكرنب)

الحبوب الكاملة المدعمة بالحديد

المكسرات والبذور (اليقطين، السمسم، الكاجو)

الفواكه المجففة (المشمش، الزبيب)

دبس السكر

كيفية تعزيز امتصاص الحديد من الطعام

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع مصادر الحديد غير الهيم: يساعد فيتامين C على تحويل الحديد غير الهيم إلى شكل يسهل امتصاصه، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت)، والفلفل الحلو، والطماطم، والبروكلي، والفراولة.

تجنب تناول مثبطات امتصاص الحديد مع وجبات الطعام الغنية بالحديد: بعض المواد يمكن أن تعيق امتصاص الحديد، مثل:

الكالسيوم: يوجد في منتجات الألبان.

التانينات: توجد في الشاي والقهوة

حمض الفيتيك: يوجد في البقوليات والحبوب الكاملة (يمكن تقليل تأثيره عن طريق نقع وطهي هذه الأطعمة جيدًا).

متى تكون المكملات الغذائية ضرورية؟

في حالات نقص الحديد الشديد أو عندما لا يكون النظام الغذائي كافيًا لتعويض النقص، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد الغذائية، ويجب تناول هذه المكملات تحت إشراف طبي لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.