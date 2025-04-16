أبرز علامات برودة اليدين والقدمين، الأسباب والعلاج

نقص الحديد هو نقص غذائي قد يُسبب العديد من المشكلات في الجسم ويحدث عادةً عندما لا يحصل الناس على ما يكفي من الحديد من نظامهم الغذائي.

وتشمل الأسباب الأخرى ضعف امتصاص الحديد، أو فقدان الدم المزمن، أو زيادة الحاجة إلى الحديد أثناء الحمل.

يؤدي الحديد وظائف عديدة في الجسم فهو مُكوّن أساسي للهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء (RBCs)، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

كما يدعم الحديد جهاز المناعة، ويُعزز وظائف العضلات، ويُساعد أيضًا في إنتاج الطاقة.

لذلك، عند نقص مستويات الحديد في الجسم، يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات وأعراض مُختلفة، منها برودة اليدين والقدمين بحسب Onlymyhealth.

لماذا يسبب نقص الحديد برودة اليدين والقدمين؟

أشارت الدكتورة بروندا إم إس، استشارية أولى في الطب الباطني إلى أنه عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد، فإنه يواجه صعوبة في إنتاج كمية كافية من الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وأضافت: "يمكن أن يُضعف هذا الإمداد المنخفض بالأكسجين الدورة الدموية، وخاصةً في الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين".

اكدت: "يلعب الحديد دورًا حاسمًا في الحفاظ على مستويات الطاقة العامة والوظيفة الأيضية؛ فبدونه، قد يُعطي الجسم الأولوية للأعضاء الحيوية على الأطراف، مما يُسهم بشكل أكبر في الشعور بالبرودة".

أعراض نقص الحديد بالجسم

بالإضافة إلى برودة اليدين والقدمين، قد يُسبب انخفاض مستويات الحديد في الجسم أعراضًا أخرى. وتشمل هذه:

دوخة

صداع

ضيق في التنفس، خاصةً أثناء النشاط البدني

تكسر الأظافر

تساقط الشعر

تورم أو التهاب اللسان

التهيج

صعوبة التركيز

متلازمة تململ الساقين (RLS)

الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو التراب

زيادة خطر الإصابة بالعدوى المتكررة

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد؟

يُعد نقص الحديد أكثر شيوعًا لدى النساء، وفقًا للدكتورة بروندا كما يُعد انخفاض مستويات الحديد أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم، وهو شائع بشكل خاص لدى النساء الحوامل، واللاتي يعانين من غزارة في الدورة الشهرية، أو بسبب زيادة الطلب على الحديد أو فقدان الدم.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا، و37% من النساء الحوامل، و30% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا حول العالم يعانون من فقر الدم.

تقول الدكتورة بروندا: "يمكن غالبًا علاج نقص الحديد الخفيف إلى المتوسط ​​من خلال النظام الغذائي وحده، وذلك بتناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا والسبانخ والحبوب المدعمة"، مضيفةً أن تناول هذه الأطعمة مع مصادر فيتامين سي، مثل الحمضيات أو الفلفل الحلو، يُعزز الامتصاص.

ومع ذلك، قد يتطلب نقص الحديد الحاد أو فقر الدم تناول مكملات غذائية، لأن النظام الغذائي وحده قد لا يُعيد مستويات الحديد بالسرعة الكافية.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص، أو فقدان دم حاد، أو أمراض مزمنة، إلى تدخل طبي، بما في ذلك الحقن الوريدي.

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