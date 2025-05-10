السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

انتهاك هدنة وقف إطلاق النار، الجيش الهندي يرد على هجمات باكستانية

مقاتلات باكستانية،
مقاتلات باكستانية، فيتو

قال وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، في بيان اليوم السبت: إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه اليوم وقواتنا المسلحة بدأت الرد.

وأضاف سوبراهمانيام جايشانكار، أن تعليمات صدرت للجيش الهندي بالتعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود، داعيا باكستان إلى وقف الانتهاك، وذلك على حد زعمه.

وفي السياق ذاته ذكر وزير التعليم الباكستاني في كشمير، اليوم السبت، أن المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند.

استمرار الاشتباكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته نقلت وكالة “أ ف ب”، عن  مصدر حكومي هندي قوله اليوم السبت، إن  باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما  ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار.

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ مساء اليوم السبت.

وأوضحت الخارجية الهندية، أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

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الهند باكستان الهند وباكستان

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