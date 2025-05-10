رئيس وزراء باكستان يشكر ترامب لدوره في وقف إطلاق النار مع الهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقدير بلاده للولايات المتحدة لتسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الهند.

وأضاف قبلنا نحن باكستان وقف إطلاق النار مع الهند حرصا على السلام والاستقرار الإقليميين، موجهًا الشكر للرئيس ترامب على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة.



واختتم رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر فانس وروبيو على مساهمتهما القيمة في دعم السلام في جنوب آسيا، مضيفًا: وقف إطلاق النار بداية لحل القضايا التي أرقت المنطقة ومنعتها من المضي نحو السلام والازدهار.

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ مساء اليوم السبت.

وأوضحت الخارجية الهندية، أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله «تهانينا للهند وباكستان على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير».

وأوضح ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار وبشكل فوري.

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