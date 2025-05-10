السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

ضبط مصرية بالسعودية بتهمة الاحتيال لإصدار تصاريح حج وهمية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الأمن السعودي ألقى القبض على مقيمة تحمل الجنسية المصرية، بتهمة ارتكاب عمليات نصب واحتيال تتعلق بإصدار تصاريح وهمية، لأداء فريضة الحج.

 

القبض على مصرية بالسعودية في قضية نصب واحتيال كبرى 
 


وقال الأمن السعودي في بيان صادر عنه: إن المتهمة استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحملات حج مضللة، بهدف خداع الراغبين في أداء الفريضة، وتسهيل الدخول إلى مدينة مكة المكرمة.

وجاء في بيان تم نشره على حساب "الأمن العام" السعودي عبر منصة "إكس": تم رصد المتهمة، وهي تقوم بالإعلان عن تصاريح حج غير نظامية، مدعيةً قدرتها على توفير إمكانية دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطرق غير قانونية.

وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة تمكنت الشرطة من إيقافها، حيث اتُخذت الإجراءات النظامية بحقها، وأُحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاكمتها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكد الأمن العام تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من 29 أبريل (نيسان) الماضي وحتى نهاية 10 مايو (أيار) المقبل.

وتشمل العقوبة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة.

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الحج لقبض على مصرية بالسعودية السعودية قضية نصب مكة

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