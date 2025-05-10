السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

برلمانية تحذر من مخالفة ضوابط الحج: الغرامة تصل إلي 100 ألف ريال

الحج، فيتو
الحج، فيتو

حذرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، المواطنين من مخالفة تعليمات الحج هذا العام، مؤكدة أن أي شخص سيذهب إلي السعودية لأداء فريضة الحج بدون الحصول على تأشيرة الحج معرض لدفع غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال.

 

أداء الحج بصورة غير شرعية

وأضافت: للأسف هناك سماسرة يدفعون الناس للذهاب إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بصورة غير شرعية، الأمر الذي يجعلهم في مرمى نيران العقوبات والغرامات.

 

أزمة الحج الموسم الماضي

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”: خلال موسم الحج الماضي المخالفين كانوا يذهبون لأداء المناسك سيرًا على الأقدام ولا يجدون مياه الشرب، وهذا ما أدى إلي تعرض عددًا إلي أزمات صحية تسببت في وفاة بعضهم.

 

واختتمت: "هناك ضرورة للحفاظ على كرامة المواطن المصري الذي يدفع أموال ويذهب إلى الحج، ويموت في أراضي المملكة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحج موسم الحج تأشيرة الحج غرامة تأشيرة الحج أزمة الحج فريضة الحج

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

السياحة تواصل استعداداتها لبدء موسم الحج.. أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 40 ألف جنيه.. عقوبات تصل لـ100 ألف ريال على المخالفين.. وغرفة الشركات تطلق حملة لتوعية المسافرين

الداخلية تعلن استعداداتها لـ بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446هـ

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول تعليق من السعودية على اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد من أسرة سلمى بهجت بالشرقية بعد تأييد إعدام القاتل

الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية