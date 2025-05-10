برلمانية تحذر من مخالفة ضوابط الحج: الغرامة تصل إلي 100 ألف ريال

حذرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، المواطنين من مخالفة تعليمات الحج هذا العام، مؤكدة أن أي شخص سيذهب إلي السعودية لأداء فريضة الحج بدون الحصول على تأشيرة الحج معرض لدفع غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال.

أداء الحج بصورة غير شرعية

وأضافت: للأسف هناك سماسرة يدفعون الناس للذهاب إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بصورة غير شرعية، الأمر الذي يجعلهم في مرمى نيران العقوبات والغرامات.

أزمة الحج الموسم الماضي

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”: خلال موسم الحج الماضي المخالفين كانوا يذهبون لأداء المناسك سيرًا على الأقدام ولا يجدون مياه الشرب، وهذا ما أدى إلي تعرض عددًا إلي أزمات صحية تسببت في وفاة بعضهم.

واختتمت: "هناك ضرورة للحفاظ على كرامة المواطن المصري الذي يدفع أموال ويذهب إلى الحج، ويموت في أراضي المملكة".

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