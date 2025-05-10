اجراء 4 عمليات جراحية لأورام متقدمة بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

قام فريق الجراجة العامة وجراحة الاورام المكون من الدكتورعبد الغني محمد أستاذ وإستشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام والدكتور محمد عبد السلام أخصائي التخدير والدكتورإسلام محمد مقيم الجراحه والدكتورمحمد أبو ريا مقيم الجراحه بالمستشفى فى وجود الدكتور طارق الجمال نائب مديرالمستشفى بجراحات الاورام بمتشفى طوارئ فاقوس

ورم سرطانى بالمعدة لمريضة عمرها 67 سنة

وقال الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير عام المستشفى انه كانت الحاله الأولي لمريضه 67 سنه وتعاني من الام متكرره بالبطن وبعد عمل الفحوصات اللازمه تبين وجود ورم سرطاني بالمعده وتم عرض المريضه علي إستشاري جراحة الأورام ووالذى على الفورقام بتحضير المريضه للعمليات بعد إجراء التحاليل اللازمه وإستئصال الورم وإعادة توصيل الجزء المتبقي من المعده بالأمعاء الدقيقه وتوصيل الأمعاء الدقيقه بالأمعاء الدقيقه.

ورم قوق الكلية اليسرى لمريض 68 سنة

وكانت الحاله الثانيه لمريض بيلغ 68 سنه يعاني من الام بالجانب الايسر وبعد عمل الأشعات تبين وجود ورم فوق الكليه اليسري وتم عرض المريض علي إستشاري جراحة الأورام وتم تحضير المريض للعمليات بعد عمل الفحوصات اللازمه والتحاليل حيث تم إستئصال الورم والكليه اليسري والطحال وجزء من منديل البطن.

استئصال جذرىى للكلى اليمنى لمريض عمرة 59سنة

وقال مدير عام المستشفى انه تم إجراء عملية ثالثة لإستئصال جذري للكلي اليمني لمريضه 59 سنه وتعاني من ورم بالكليه اليمني وذلك بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمه تم تحضير المريضه للجراحه بعد العرض بالعياده الخارجيه للباطنه وكان الفريق الطبى المكون الدكتور إيهاب شوقي أستاذ جراحة الأورام وعميد معهد أورام الإسماعيليه والدكتورحسام فايز إستشاري ورئيس قسم التخدير والدكتورإسلام أسامه مقيم الجراحه

استئصال جذرى للمثانة وتحويل مجرى البول لمريض 75 سنة

وجاءت الحاله الرابعة لإستئصال جذري للمثانه وتحويل مجري البول وتشريح الغدد الليمفاويه بالحوض لمريض 75 سنه يعاني من ورم سرطاني بالمثانه اما الحامسة فكانت لمريضه 28 سنه وتعاني من ورم بالغده الدرقيه حيث تم إستئصال الغده الدرقيه كليا و تشريح الغدد الليمفاويه بالرقبه واجرى العمليتين الدكتوأحمد محمد عبد الحميد سالم إستشاري الجراحه العامه والدكتو أحمد سعيد فرج أخصائي التخدير والدكتورإسلام محمد مقيم الجراحه العامه

الشكر لفرق جراحة الأورام بالمستشفى

ووجه الدكتور محمد الحسيني مديرعام المستشفي الشكر لكافة المجموعات الجراحية التى ادت العمل الجراحى بعد الاطمئنان على الجميع وتأبهم للخروج حيث تم اجراء الجراحات على نفقة الدولة وبشكل سريع بلا انتظار

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية

ومن جهته قال الدكتورمحمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتحصصة اننا معنيين بانهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات تماشيامع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار وهى عبارة عن إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.

استقبال اتصالات مرضى قوائم الانتظار

مضيفا ان الفئة المستهدفة هم المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة وإن المجالس تستقبل اتصالات مرضى قوائم الانتظار، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، منذ بداية المشروع وحتى الآن.

يتم توزيع المرضى مركزيا على مستشفيات المبادرة

وأوضح العقاد أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القساطر الطرفية)، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

مبادرة رئيس الجمهورية

مشيرا الى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن وذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وتعليمات الدكتور أحمد مصطفى مستشار وزير الصحة والسكان لشئون مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ورئيس هيئة التأمين الصحي.

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