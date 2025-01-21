الثلاثاء 21 يناير 2025
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نشاط جراحي مكثف اليوم بمستشفى طوارئ مركز فاقوس بالشرقية

نشاط جراحى مكثف اليوم
نشاط جراحى مكثف اليوم بمستشفى طوارئ مركزفاقوس بالشرقية

قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى الطوارئ بمركز فاقوس محافظة الشرقية: إن الفريق الجراحي برئاسة الدكتور محمد شلتوت استشاري ورئيس قسم العظام ومدير العمليات قام بإجراء عملية تثبيت كسر مضاعف بشرائح ومسامير حيث حضرت المريضة عمرها  ٧٠ سنه  تعاني من كسر مضاعف متفتت بأسفل عظمتي الساعد الأيسر.

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

وجود خلع بالكوع 

وذلك  مع وجود خلع بالكوع وكسر برأس عظمة الكعبرة  اليسرى والحالة الصحية ذات خطورة عالية بسبب وجود قصور بالدورة الدموية لوجود جلطة سابقة بالقلب وصعوبة تخدير الحالة كليا.

إجراء تدخل جراحى 

وبعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة تم إجراء تدخل جراحي عن طريق الطرف العلوي الأيسر  تحت تخدير (Regional anesthesia) Supraclavicular block and Interscalene block وذلك  باستخدام جهاز الأشعة التليفزيونية لأول مرة بعمليات مستشفى طوارئ فاقوس.

 

شرائح ومسامير واستئصال رأس عظمة الكعبرة 

وتم تركيب شرائح ومسامير معدنية تشريحية مغلقة باستخدام جهاز الـ C-arm ورد خلع الكوع وذلك بعد استئصال رأس عظمة الكعبرة مع رتق الجروح ووضع شفاطات جراحية والحالة العامة للمريضة جيدة ومازالت تتلقى العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى.

 

عملية استكشاف بالبطن 

كما قام الفريق الجراحي اليوم أيضا  برئاسة أحمد عبد الحميد عبد العزيز  استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة والدكتور ياسر عادل عايش استشاري الجراحة العامة والدكتور أحمد سعيد فرج اخصائي التخدير أيضا  بإجراء عملية استكشاف للبطن

الشاب يعانى من آلام حادة بالبطن

ونتج عن ذلك استخراج جسم معدني غريب قديم  تحت جهاز الـ C ARM لشاب 17 سنه يعاني من آلام حادة بالبطن حيث بينت الأشعة وجود جسم معدني غريب بالبطن

مواعيد عمل عيادة التغذية العلاجية 

ومن جهة اخرى اعلنت ادارة  مستشفى طوارئ فاقوس التخصصي ان  مواعيد عمل عيادة التغذية العلاجية يومي الأربعاء من 9 ص إلي 5 م والخميس من 9 ص إلي 2 م حيث يتم متابعة حالات الأمراض المزمنة حالات السمنة والنحافة التحضير لعمليات  جراحات السمنة والمتابعة بعد العملية ومتابعة جميع حالات الأورام

صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

مدير المستشفى يوجه الشكر لفريق الجراحة 

ووجه مدير المستشفى الدكتور محمد الحسيني الشكر لجميع  فريق الجراحة شاكرا لهم هذا المجهود ودعاهم إلى المزيد من بذل الجهد لإزالة آلام المرضى.

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الدكتور محمد الحسينى مدير مستشفى الطوارئ مركز فاقوس محافظة الشرقية الدكتور محمد شلتوت رئيس قسم العظام المريضة عمرها 70 سنة كسر مضاعف ومفتت

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