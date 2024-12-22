نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى طوارئ فاقوس محافظة الشرقية، إنه قام اليوم فريق جراحة الأورام تحت التخدير الكلي باستئصال الرحم والمبايض وتشريح الغدد الليمفاوية في الحوض لسيدة 53 سنة تعاني من ورم سرطاني بالرحم.

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس -فيتو

صعوبة الحالة في وجود ارتفاع السكر والضغط والسمنة والممر الهوائي

وتمثلت صعوبة الحالة تخديريًّا لوجود مشاكل صحية في القلب وارتفاع نسبة السكر وارتفاع الضغط وسمنة مفرطة وصعوبة في الممر الهوائي وتمت العملية بنجاح وتم نقل المريضة للعناية 24 ساعه للمتابعة الدقيقة والاطمئنان على حالتها الصحية.

فريق الجراحة الذى أجرى العملية الجراحية

وأكد الوكيل ان فريق الجراحة ضم الدكتور محمود عبد العزيز أستاذ واستشاري جراحة الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة الدكتور أحمد عيداروس استشاري جراحة الأورام كليه الطب جامعة الأزهروالدكتور حسام فايز استشاري التخدير والعناية والدكتور أحمد سليمان أخصائي الجراحة وبالاضافة إلى فريق تمريض الجراحة.

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس -فيتو

الدكتورة رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة

كما تم ايضا تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد رزق والدكتور إسحق جميل نواب رئيس الأمانة تم عمل برتوكول تعاون وتبادل للخبرات والخدمات الطبية بين مستشفى طواريء فاقوس ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا.

تقديم افضل الخدمات الطبية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الشرقية حيث وقع ذلك البروتوكول الدكتور محمد الحسيني الوكيل عن مدير مستشفى طواريء فاقوس والدكتور حامد خطاب مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا.

مناقشة بنود البروتوكول

وذلك بعد اجتماع ناقش بنود البروتوكول حيث مثل مستشفى طواريء فاقوس الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير عام المستشفى الدكتور طارق الجمال نائب المدير للخدمات الطبية الدكتور أحمد الياسرجي مدير إدارة مكافحة العدوى.

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس -فيتو

إلقاء محاضرات توعوية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

وقال: قامت اليوم وحدة الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة متميزة من اليقظة الدوائية بمستشفى طوارئ فاقوس بعمل حملة توعية تحت شعار استخدام أمثل نتائج أفضل، حيث قامت الدكتورة رنا جرير والدكتورة نانسي سرحان بإلقاء محاضرتين حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

وكما قامت الدكتورة دعاء عبد المعز رئيس وحدة الصيدلة الإكلينيكية بشرح خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بدون داعي أو احتياج فعلي للمريض

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