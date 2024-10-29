إجراء 8 عمليات بقسم الجراحة بمستشفى طوارئ فاقوس في الشرقية

قام اليوم أسامة النجار استشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى طوارئ فاقوس التخصصي بمحافظة الشرقية، بإجراء عمليتين الأولى ولادة قيصرية والثانية استئصال كامل للرحم لسيدة عمرها 48 سنة حيث كانت تعاني من نزيف متكرر وإنيميا حادة وكان مساعدوه الدكتورة نورا مصطفى أخصائي النساء والولادة والدكتورة آلاء سمير مقيم النساء والولادة والدكتور أحمد سعيد فرج أخصائي التخدير.

الدكتور محمد الحسينى مدير المستشفى

أكد الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير عام المستشفى واستشاري الجراحة العامة أن المستشفى به عيادة خارجية كل أيام الاسبوع ماعدا الجمعة، وذلك فى كل التخصصات كما أن العمليات التى تجري بيتم استخراج قرار وزارى بحصوصها بمعرفة المستشفى.

غرغرينا سكرية واستئصال أصبع

وأضاف أنه قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بإجراء 6 عمليات جراحية اليوم تنوعت الجراحات بين استئصال الأصبع الأكبر لقدم سيدة نتيجة غرغرينا سكرية، وكذلك حاله بواسير شرجية واستئصال كيس دهني من يد مريض، وإصلاح فتق أربي مع تركيب شبكة لمريض واستئصال زائدة دودية لطفل يبلغ من السن إحدى عشر عاما ويعاني من التهاب حاد بالزائدة الدودية.

فريق الجراحة الذى أجرى العمليات

أجرى تلك الجراحات الفريق المكون من الدكتور ياسر عادل عايش استشاري الجراحة العامة والدكتور عثمان إسماعيل صبح استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال والدكتور محمد أبو ريا مقيم الجراحة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد سعيد فرج أخصائي التخدير.

وقال مدير المستشفى إن العيادات الخارجية للجراحة العامة تعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة من ٩ ص إلى ٢ ظ.

الدكتور محمد حسن زيدان

ومن جهته قال الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة إننا نستخرج القرار الوزارى على نفقة الدولة لمن لم يتمتع بمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأضاف سواء التأمين الصحى أو نفقة الدولة لا يترك المواطن بدون مظلة علاجية مهمهما كانت التكلفة، وذلك طبقا لما يرد فى الاستمارة العلاجية والموقع عليها من اللجنة الثلاثية، حيث بالفعل يتم استعجال القرار ويصدر فى اقرب وقت لإحساسنا بحاجة المريض فى سرعة تلقى العلاج وذلك كله تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، وأيضا ما يتوافق مع المبادرات الصحية وعلى رأسها القضاء على قوائم الانتظار التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.