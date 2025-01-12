صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

عقد اليوم اللقاء العلمي الأول لاطباء قسم النساء والولادة بمستشفى طوارئ فاقوس التابع لأمانة المراكز الطبيه المتخصصه، وذلك بالتعاون مع الدكتور خالد هلال أستاذ النساء والولاده بكلية طب الزقازيق وبحضور أطباء المستشفي وحضور أطباء من المستشفيات المجاوره

محاضرة عن بطانة الرحم المهاجرة

حيث ألقي الدكتور خالد هلال محاضره عن بطانة الرحم المهاجره كما قام الدكتور أسامه النجار رئيس قسم النساء بمستشفي طواريء فاقوس بإلقاء محاضره عن سن انقطاع الطمث

و اعقب ذلك نقاش علمي مع الحضور وكما قامت الدكتورة مروه رأفت مدير إداره الجوده بإلقاء محاضره عن أهميه التعريف الصحيح للمريض و دور سياسات الجوده في تحسين الخدمات الطبيه

الدكتورة مها ابراهيم والدكتور احمد رزق

وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبيه المتخصصه والدكتور أحمد رزق والدكتور إسحق جميل نواب رئيس الأمانه.

توزيع الاسئلة وشكر لاطباء

و تم بعد ذلك توزيع أسئلة للحاضرين بما تضمنته المحاضرات من مواد علميه وتم تكريم المتميزين في الأجابه وفي نهايه اليوم العلمي وجه الدكتورمحمد الحسيني الوكيل مدير المستشفي الشكرالى الدكتور خالد هلال استاذ النساء والولاده بطب الزقازيق والدكتور أسامه النجار رئيس قسم النساء والولاده واالدكتورة مروه رأفت مدير إدارة الجود

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