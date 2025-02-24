الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

يوم علمي وجراحتين للأورام بطوارئ فاقوس في الشرقية

يوم علمى وجراحتين
يوم علمى وجراحتين للاورام بطوارئ فاقوس شرقية

قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل استشاري الجراحة ومدير مستشفى طوارئ فاقوس  بمحافظة الشرقية أنه تم اليوم عمل اللقاء العلمي الثاني لقسم النساء والولادة بالتعاون مع الدكتور خالد عطوة أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة قناة السويس.

نشاط جراحي مكثف اليوم بمستشفى طوارئ مركز فاقوس بالشرقية

محاضرات عن ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل 

وتم إلقاء محاضرات عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل من حيث عوامل الخطوره والأعراض وطرق التشخيص والعلاج والمضاعفات المحتملة، وكذلك أيضا محاضرة عن موضوع أهمية تنظيم الأسرة وووسائل منع الحمل وتم مناقشة بعض الحالات وتبادل الخبرات العملية وتم عمل أسئلة على موضوع المحاضرات وتم تكريم المتميزين في الإجابات.

أطباء وطبيبات من مسستشفيات أخرى 

وتم هذا اللقاء العلمي بحضور أطباء وطبيبات والصيادلة وبعض موظفي المستشفى، وكذلك عدد من الأطباء والطبيبات من المستشفيات المجاوره كـمستشفى فاقوس المركزي وحضره البعض من مستشفيات مراكز الشرقية.

استئصال المستقيم والشرج 

ومن جهة أخرى قام  اليوم فريق جراحة الأورام  بقيادة أ.د عبد الغني محمد أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بإستئصال المستقيم والشرج لمريضة 50 سنة تعاني من ورم سرطاني مرتجع بالمستقيم وتم عمل فتحة براز دائمة على الجلد وتم دخول المريضة للعناية المركزة لحين استقرار حالتها.

استئصال جذرى للثدى الايسر 

كما قام فريق جراحة الأورام أيضا باستئصال جذري للثدي الأيسر مع استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأيسر لمريضة تعاني من ورم سرطاني بالثدي الأيسر بعد تلقيها جرعات علاج كيماوي ما قبل العملية وتم خروجها تحسن مع المتابعة بالعيادة الخارجية.

مدير مستشفى طوارئ فاقوس

ووجه الدكتورمحمد الحسيني الوكيل  مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي المكون من: الدكتورإيهاب شوقي أستاذ  جراحة الأورام وعميد معهد أورام الإسماعيلية، وأ.د عبد الغني محمد عبد الغني أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام.

صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

الدكتور أحمد محمد عبد الحميد 

كما وجه الشكر للدكتوأحمد محمد عبد الحميد سالم استشاري الجراحة العامة والأورام، والدكتورمحمد مصطفى أخصائي الجراحة العامة، والدكتورإسلام أسامة مقيم الجراحة، والدكتور إسماعيل العطار استشاري التخدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى طوارئ فاقوس الدكتورمحمد الحسينى الوكيل استشارى الحراجة العامة يوم علمى الدكتور خالد عطوة جامعة قناة السويس استئصال المستقيم استئصال ثدى متجذر

مواد متعلقة

نشاط جراحي مكثف اليوم بمستشفى طوارئ مركز فاقوس بالشرقية

صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

مستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية تنجح في إجراء جراحة دقيقة

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية