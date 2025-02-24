يوم علمي وجراحتين للأورام بطوارئ فاقوس في الشرقية

قال الدكتور محمد الحسينى الوكيل استشاري الجراحة ومدير مستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية أنه تم اليوم عمل اللقاء العلمي الثاني لقسم النساء والولادة بالتعاون مع الدكتور خالد عطوة أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة قناة السويس.

محاضرات عن ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل

وتم إلقاء محاضرات عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل من حيث عوامل الخطوره والأعراض وطرق التشخيص والعلاج والمضاعفات المحتملة، وكذلك أيضا محاضرة عن موضوع أهمية تنظيم الأسرة وووسائل منع الحمل وتم مناقشة بعض الحالات وتبادل الخبرات العملية وتم عمل أسئلة على موضوع المحاضرات وتم تكريم المتميزين في الإجابات.

أطباء وطبيبات من مسستشفيات أخرى

وتم هذا اللقاء العلمي بحضور أطباء وطبيبات والصيادلة وبعض موظفي المستشفى، وكذلك عدد من الأطباء والطبيبات من المستشفيات المجاوره كـمستشفى فاقوس المركزي وحضره البعض من مستشفيات مراكز الشرقية.

استئصال المستقيم والشرج

ومن جهة أخرى قام اليوم فريق جراحة الأورام بقيادة أ.د عبد الغني محمد أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بإستئصال المستقيم والشرج لمريضة 50 سنة تعاني من ورم سرطاني مرتجع بالمستقيم وتم عمل فتحة براز دائمة على الجلد وتم دخول المريضة للعناية المركزة لحين استقرار حالتها.

استئصال جذرى للثدى الايسر

كما قام فريق جراحة الأورام أيضا باستئصال جذري للثدي الأيسر مع استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأيسر لمريضة تعاني من ورم سرطاني بالثدي الأيسر بعد تلقيها جرعات علاج كيماوي ما قبل العملية وتم خروجها تحسن مع المتابعة بالعيادة الخارجية.

مدير مستشفى طوارئ فاقوس

ووجه الدكتورمحمد الحسيني الوكيل مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي المكون من: الدكتورإيهاب شوقي أستاذ جراحة الأورام وعميد معهد أورام الإسماعيلية، وأ.د عبد الغني محمد عبد الغني أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام.

الدكتور أحمد محمد عبد الحميد

كما وجه الشكر للدكتوأحمد محمد عبد الحميد سالم استشاري الجراحة العامة والأورام، والدكتورمحمد مصطفى أخصائي الجراحة العامة، والدكتورإسلام أسامة مقيم الجراحة، والدكتور إسماعيل العطار استشاري التخدير.

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