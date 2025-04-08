3 جراحات أورام ولقاء علمى بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

أكد الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير عام مستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية ان فريق جراحة الأورام بقيادة الدكتورمحمود عبد العزيز أستاذ جراحة الأورام قد قام باستئصال جذري للكلية اليمني لمريضة، وذلك لوجود ورم سرطاني بها والمريضة بالمستشفي مع استمرار تحسن حالتها الصحية مع المتابعة بعيادة جراحة الأورام

استئصال المستقيم والشرج

كما قام أيضا فريق جراحة الأورام بقيادة الدكتورعبد الغني محمد أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام باستئصال المستقيم والشرج لمريضة تبلغ 50عاما وتعاني من ورم سرطاني مرتجع بالمستقيم، وتم عمل فتحة براز دائمة علي الجلد، وتم دخول المريضة للعناية المركزة لحين استقرار حالتها

استئصال الثدى الأيسر

كما قام أيضا فريق جراحة الأورام أيضا باستئصال جذري للثدي الأيسر مع استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأيسر لمريضة تعاني من ورم سرطاني بالثدي الأيسر،بعد تلقيها جرعات علاج كيماوي ما قبل العملية، وتم خروجها مع المتابعة بالعيادة الدقيقة بالخارجية

لقاء علمى لقسم أمراض النساء والولادة

وعلى الجانب الآخر وبالستشفى أيضا تم عمل اللقاء العلمي الثاني لقسم النساء والولادة اليوم بالتعاون مع الدكتور خالد عطوة أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة قناة السويس، حيث تم إلقاء محاضرات عن إرتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل، وذلك من حيث عوامل الخطورة والأعراض وطرق التشخيص والعلاج والمضاعفات المحتملة

أهمية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل

وتطرق اللقاء العلمى أيضا إلى موضوع أهمية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وتمت مناقشة بعض الحالات وتبادل الخبرات العملية وتم عمل أسئلة علي موضوع المحاضرات وتم تكريم المتميزين في الإجابات

الحضور فى اللقاء العلمى

هذا اللقاء العلمى تم بحضور أطباء وطبيبات والصيادلة وبعض موظفي المستشفي، وكذلك عدد من الأطباء والطبيبات من المستشفيات المجاورة ووجه الدكتور مدير عام المستشفى الشكر للفريق الجراحي وللقائمين على اليوم العلمى متمنيا لهم التوفيق

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