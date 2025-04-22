إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين بمستشفى طوارئ فاقوس

أكد الدكتور محمد الحسيني الوكيل، مدير عام مستشفى طوارئ مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أن فريق جراحة الأورام أجرى عمليتين دقيقتين، الأولى استئصال جذري للمثانة وتحويل مجرى البول وتشريح الغدد الليمفاوية بالحوض لمريض 75 سنة يعاني من ورم سرطاني.

والعملية الثانية كانت لمريضة تبلغ من العمر 28 سنة وتعاني من ورم بالغدة الدرقية، حيث تم استئصال الغدة الدرقية كليا وتشريح الغدد الليمفاوية بالرقبة ومازالت الحالتين تحت الملاحظة استعدادا للخروج من المستشفى.

ووجه مدير المستشفى الشكر للفريق الجراحي المكون من الدكتور عبد الغني محمد أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور أحمد محمد عبد الحميد سالم إستشاري الجراحة العامة بالمستشفى والدكتور إسلام محمد طبيب مقيم للجراحة العامة والدكتور أحمد سعيد فرج أخصائي التخدير.

وأشار إلى أن المستشفى أعلنت عن تواجد الدكتورمحمود عبد العزيز استشاري جراحة الأورام بكلية طب المنصورة، يوم السبت أسبوعيا من 11 ص إلى 3 مساء بعيادة جراحة الأورام.

حيث تتم جراحات الأورام بمستشفى طوارئ فاقوس بعد تقييم حالة المريض، لافتا وعن طريق التأمين الصحي لمن هم تحت مظلة التأمين الصحي أو يتم عمل قرار علاج على نفقة الدوله لغير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي.

المطالبة بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة

وبدوره أكد الدكتور محمد أحمد العقاد مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن هناك عددا من التحديات أبرزها تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، عدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، تغيير سعر الصرف، زيادة أعداد المرضى، زيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.

وتابع العقاد أنه يوجد 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة 7.5 مليار جنيه ومطلوب 6 مليارات جنيه لـ سداد التزمات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوى 3.7 مليار جنيه".

وقال العقاد إن مجلس النواب كان قد طالب بزيادة الاعتمادات بقيمة 2.5 مليار جنيه وزارة المالية وفرت 1.1 مليار جنيه فقط والاعتمادات المالية للعام المالى الجديد غير كافية، وتساءل رئيس المجالس الطبية الجديد وهل يوجد مبالغ لدى هيئة الشراء الموحد لم يتم توريد مستلزمات بها للعلاج على نفقة الدولة.

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