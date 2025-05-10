بعد لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين، الخبراء يكشفون سر تخلي ترامب عن الاحتلال الإسرائيلي

اتفاق أمريكا والحوثيين، كشف بعض الخبراء والباحثين في الشأن في العلوم السياسية والجماعات الإسلامية، عن سر لجوء أمريكا إلى التفاهم مع جماعة الحوثيين، وعقد اتفاق أمريكي مع الحوثيين لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وتحييد الهجوم اليمني على السفن الأمريكية، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سر لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين

وأكد الخبراء أن سر لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين وعدم تضمين الاحتلال الإسرائيلي في الاتفاق، هو فشل فشل منظومة الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية في التصدي للصواريخ التي أطلقت على مطار بن جوريون، وإخراجه من الخدمة.

سر لجوء ترامب للاتفاق مع الحوثيين، فيتو



وقال الباحث في علم الاجتماعي السياسي، الدكتور عمار علي حسن عن سر لجوء أمريكا للتفاهم مع الحوثيين: "عرفنا الآن سبب لجوء أمريكا إلى التفاهم مع الحوثيين، إذ فشلت منظومة الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية معا في التصدي لثاني صاروخ استهدف مطار بن جوريون، وأخرجه من الخدمة، ومعه مطارات أخرى، وأجبر ملايين من الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".

وتابع عمار علي حسن "الآن، بات الطريق لتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مفتوحًا، اليوم يبدو اليمنيون في جسارة منقطعة النظير؛ إن تواصلت هذه الصواريخ، لن يكون أمام واشنطن من سبيل سوى إجبار نتنياهو على وقف الحرب على غزة، لاسيما أن أي رد إسرائيلي على اليمن هو عملية ميؤوس منها، لأن تل أبيب ليس لديها أهداف محددة في اليمن".

سر تخلي أمريكا عن الاحتلال الإسرائيلي

أما الباحث في شأن الحركات الإسلامية، سامح عسكر، فقال عن الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين: "بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمنيين وأمريكا من يمجد أمريكا وإسرائيل، ويتشفى في اليمني وتقول بسحق قواته.. قلنا أن الاتفاق هو (تخلي أمريكا عن إسرائيل) وهو فتح الملاحة بالبحر الأحمر فقط لأن التحالف الأمريكي الذي عقدوه في باب المندب منذ ديسمبر 2023 والمسمى "حارس الازدهار" هو الذي أغلق الملاحة، وأدى لعسكرة البحر..".

أمريكا تتخلى عن الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

وأوضح سامح عسكر "الآن بعد وقف العدوان اليمني وفض التحالف الأمريكي (فُتحت الملاحة) هكذا باختصار يقصف اليمنيون تل أبيب للمرة الألف، ويضربون مطار بن جوريون، وحالة هلع ورعب تصيب المستوطنين، وشعور عام بالضعف والخوف يهيمن على مجرمي الإبادة في غزة أمريكا لن ترد، ولن تدافع عن إسرائيل أو السفن الإسرائيلية، بينما اليمنيون يطورون أسلحتهم لقصف مواقع أكثر حيوية، وربما نفيق ذات يوم ونرى زلزالا في الكيان، وضربة تاريخية غير متوقعة..".

الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين بوساطة عمان

جدير بالذكر أن الاتفاق بين أمريكا والحوثيين، بوساطة عمان، يركز على وقف هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، مقابل توقف القصف الأمريكي على الحوثيين. يهدف الاتفاق لضمان حرية الملاحة واستقرار التجارة العالمية.

الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين، فيتو

ولا يشمل الاتفاق إسرائيل، حيث أكد الحوثيون استمرار هجماتهم عليها دعما لغزة، كما تشير تصريحات الحوثيين إلى مواصلة استهداف إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول فعالية الاتفاق في تهدئة التوترات الإقليمية.

وتم توقيع اتفاق الهدنة بين أمريكا والحوثيين بوساطة عمان في 6 مايو 2025، يتضمن وقف الغارات الأمريكية مقابل توقف الحوثيين عن استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، الحوثيون أكدوا استمرار هجماتهم على إسرائيل، مما يظهر محدودية الاتفاق.

وأكد الخبراء انه في الحروب، الدولة التي تبدأ القتال ثم تطالب بحماية سفنها قد لا تُعتبر منتصرة أو خاسرة بشكل قاطع؛ وفي حالة الولايات المتحدة والحوثيين، نجحت أمريكا في حماية خطوط الملاحة، وهو هدفها الرئيسي، عبر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه عُمان عام 2025، لكنها لم توقف هجمات الحوثيين على إسرائيل، مما يُعد فشلًا استراتيجيًا جزئيًا.

خسائر أمريكا في الحرب على اليمن

الكلفة العالية لحرب امريكا على اليمن بلغت أكثر من مليار دولار، تشير إلى تأكيد الخسارة. لذا، النتيجة مختلطة، انتصار في حماية المصالح الاقتصادية، لكن دون حل الصراع الأوسع.

خسائر أمريكا في الحرب على اليمن، فيتو

أما نتائج الحرب بين أمريكا والحوثيين في البحر الأحمر، وبحسب الخبراء السياسيين، فتؤكد أنه من الناحية العسكرية، فقد نفذت أمريكا 800 غارة، وقتلت من 500 إلى 600 يمني، وقللت هجمات الصواريخ بنسبة 69% والطائرات بدون طيار 55%، لكن الحوثيين لا يزالون مقاومين.

ومن الناحية الاقتصادية، انخفض شحن البحر الأحمر 70%، مما زاد تكاليف الشحن، لكن وقف إطلاق النار قد يعيد الاستقرار.

ومن الناحية الإنسانية، تفاقمت الأزمة في اليمن، حيث يحتاج 19.5 مليون للمساعدة، مع تقارير عن ضحايا مدنيين.

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