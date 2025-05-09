الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

وقف الرحلات الجوية وإصابة سيدة، تفاصيل استهداف الحوثيين لـ تل أبيب بصاروخ

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، باعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، بعدما تسبب بدوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

ومن جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استخدام منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكنه فشلت للمرة الثانية في اعتراض الصاروخ.

ودفع ذلك جيش الاحتلال لاستخدام منظومة حيتس الإسرائيلية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

ودفع هذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو إسرائيل إلى فرار الملايين في الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ.

كما أفادت صحيفة" يديعوت أحرونوت": العبرية بأنه وقف الرحلات من وإلى مطار بن جوريون بشكل مؤقت.

وقبل وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديد صاروخا أطلق من اليمن وأنهم يجروا محاولات لاعتراضه.

اليمن يطلق صاروخ جديد تجاه تل أبيب

 وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأشار جيش الاحتلال الي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بفعل صاروخ أطلق من اليمن.

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق استهدفت اليمن مطار بن جوريون بصاروخ أدي الي إصابة عدد من جنود الاحتلال وإيقاف حركة الطيران لفترة.

 

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