الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

سلطنة عمان تعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت سلطنة عُمان توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية.

الخارجية العمانية تكشف تفاصيل الصفقة مع الحوثيين

 قالت الخارجية العمانية فى بيان لها: الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.

وقال ناطق بوزارة الخارجية العمانية، إنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء، بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين 

وتابع، في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن التوصل لصفقة مع الحوثيين تنهى إطلاق النار بعد تعهد الجماعة بعد اعتراض السفن فى البحر الأحمر.

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رغم تهديد ترامب وإنفاق 7 مليارات دولار، جماعة الحوثيين مازالت تمتلك زمام المبادرة

 

 

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الحوثيين الولايات المتحدة والحوثيين الولايات المتحدة الخارجية العمانية سلطنة ع مان البحر الأحمر

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