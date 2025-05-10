إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى في قصف باكستاني على جامو وكشمير

أفادت وكالة "برس تراست" الهندية نقلًا عن مسؤولين اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى بجروح خطرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة في جامو وكشمير.



وذكرت الوكالة عن المسؤولين قولهم، أن "مسؤول حكومي كبير من بين ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة راجوري في جامو وكشمير".

وأطلق الجيش الباكستاني عملية عسكرية موسعة ردًّا انتقاميًّا على العدوان الهندي"، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.

وأطلق الجيش الباكستاني اسم "عملية البنيان المرصوص" على عمليته العسكرية الواسعة النطاق، التي تأتي ردًّا مباشرًا على الهجمات الهندية.



وقبل بدء العملية، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب، وباكستان سترد في الوقت المناسب"، داعيًا إلى انتظار الرد القادم من إسلام آباد.



وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور" قالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".



بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند التي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.

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