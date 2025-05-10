ردا على "البنيان المرصوص"، الهند تمطر مدينة لاهور الباكستانية بوابل من الصواريخ (فيديو)

الهند وباكستان، أظهر مقطع مصور وابلًا من الصواريخ لـهجمات صاروخية هندية مكثفة فجر اليوم السبت، على مدينة لاهور الباكستانية.

ضرب محيط قاعدة "نور خان"

كما كشفت مشاهد جديدة الهجوم الصاروخي الهندي الذي ضرب محيط قاعدة "نور خان" الجوية الباكستانية في إقليم البنجاب.

أتى ذلك بعدما أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي اليوم السبت أن هجمات انتقامية جارية بعد أن أطلقت الهند صواريخ على ثلاث قواعد جوية داخل باكستان.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن “مواقع متعددة في الهند جاري استهدافها في الهجمات الانتقامية”.

أطلق الجيش الباكستاني اسم عملية "البنيان المرصوص" على عمليته العسكرية الواسعة النطاق، التي تأتي ردًّا مباشرًا على الهجمات الهندية، ولفت الجيش إلى أن العملية تستهدف أهدافًا استراتيجية.

مشاهد جديدة للهجوم الصاروخي الهندي الذي ضرب محيط قاعدة "نور خان" الجوية الباكستانية في إقليم البنجاب #باكستان#الهند #العربية pic.twitter.com/rj2ouQMZ5Y — العربية (@AlArabiya) May 10, 2025

استهداف قواعد عسكرية هندية

وأعلن الجيش الباكستاني أن ثلاثًا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش.

وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري خلال بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي "الهند بعدوانها السافر، شنت هجومًا صاروخيًّا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت"، محذرًا نيودلهي "الآن عليكم فقط أن تنتظروا ردنا". وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.

وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور" قالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".

بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند التي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.

وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، اشتباكات وقصفا مدفعيا عنيفا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين غالبيتهم من المدنيين، في الوقت الذي يخشى فيه المجتمع الدولي من تصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين.

واندلعت موجة جديدة من التصعيد بين الهند وباكستان عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحًا في منطقة بهالجام بإقليم جامو وكشمير، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

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