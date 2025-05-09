إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: ترامب قرر قطع الاتصال بنتنياهو

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قطع الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن مقربين من ترامب أبلغوا وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، عن نية الرئيس الأمريكي قطع الاتصال مع نتنياهو.

وأضافت أن ترامب أبلغ هؤلاء في رسالتهم إلى ديرمر أن الرئيس الأمريكي "لا يكره شيئًا أكثر من أن يظهر كشخص يتم التلاعب به، وأن نتنياهو تلاعب بترامب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اختار، رون ديرمر، لقيادة المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الوزير ديرمر تحدث بغطرسة مع كبار المسؤولين الجمهوريين بشأن ما على الرئيس الأمريكي فعله.

يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية وجود تدهور في العلاقات الشخصية و"خيبة أمل متبادلة" بين نتنياهو، وترامب.

وفي الوقت الذي أُفيد فيه بأنّ نتنياهو يشعر بالإحباط من ترامب، أفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي "فقد صبره أيضًا تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية".

وقال مصدران بارزان في محيط ترامب، في محادثات مغلقة تمّ نقلها إلى "إسرائيل هيوم"، إنّ "ترامب قرّر عدم انتظار إسرائيل بعد الآن، بل التقدّم بخطوات في الشرق الأوسط من دون نتنياهو".

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات"، وأن إعلانًا سيصدر قريبًا، بشأن ذلك، لكنها لم توضح تفاصيل الخطة.

وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء للسكان، بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع.

ولم تُقدم إسرائيل سوى تفاصيل قليلة عن خططها الخاصة بالمساعدات.

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