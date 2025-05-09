لتخصيص عائد أُمسية الأوبرا لدعم غزة، الهلال الأحمر يتوجه بالشكر لمؤسسة ساويرس

أقامت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أُمسية موسيقية، أمس، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة، بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأعلن رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، أن جميع عائدات الحفل ستُخصص لصالح الهلال الأحمر المصري؛ لدعم الوافدين من قطاع غزة.

وتوجهت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بالشكر إلى المهندس سميح ساويرس، لعزفه على آلة البيانو خلال الحفل وتوجيهه بتخصيص عائد الحفل لصالح الهلال الأحمر المصري لدعم الوافدين من غزة، وذلك تقديرًا لجهود الهلال المصري في القطاع.

الهلال الأحمر، فيتو

وعلى هامش الحفل، ابدع ساويرس بالعزف على آلة البيانو، بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصرية، بقيادة المايسترو لينا ليزا فوستندورفر والمايسترو أحمد الصعيدي.

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