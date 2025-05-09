الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و787 شهيدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا منذ 7 اكتوبر.

الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في غزة

وقال الناطق باسم منظمة اليونيسف بفلسطين إن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في قطاع غزة.

75 % من آبار المياه تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن 75% من آبار المياه التابعة للبلدية تعرضت لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن سكان القطاع لا يحصلون على حصة كافية من المياه يوميا، مضيفا أن المياه لا تصل إلا لأقل من 50% من مساحة بلدية غزة

إعلام الأسرى: 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون يعشن واقعا مريرا

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعانين ظروفا غير إنسانية، موزعات على 4 غرف ضيقة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة. 

وأضاف أنه جرى اقتحام غرفة الأسيرات رقم (5) 3 مرات خلال أسبوع، في حين سُحبت الساعة من القسم، مما جعل الأسيرات لا يعرفن مواعيد الصلاة أو الطعام. 

وقال المكتب - في بيان عبر صفحته على تليجرام - إن الأسيرات يعانين نقصا حادا في الغذاء، إذ يحصلن على 5 شرائح خبز يوميا فقط، كما أن لديهن 15 ليفة للاستحمام، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات النظافة وملابس الصلاة. 

وأشار المكتب الفلسطيني إلى وجود أسيرات مريضات بحاجة إلى علاج جراحي عاجل، وسط إهمال طبي متعمد من سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لإنقاذهن ووقف سياسة الإذلال والتجويع بحقهن.

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وزارة الصحة بغزة العدوان الإسرائيلي 7 أكتوبر اليونيسف قطاع غزة

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