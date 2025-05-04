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خارج الحدود

قبل جولة ترامب في الشرق الأوسط، وزير الدفاع الأمريكي يخطط لزيارة إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، فيتو

قال موقع "أكسيوس"، الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يعتزم زيارة إسرائيل، قبل الجولة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط.


وذكر مسئولان إسرائيليان لـ"أكسيوس" أن هيجسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد إسرائيل، سيسافر هيجسيث إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى جولة ترامب.

ورفض مسئول في البنتاجون التعليق على خطط سفر هيجسيث.

وأوضح "أكسيوس" أن هذه ستكون أول زيارة لهيجسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية انقساما حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ومع استمرار الحرب في غزة والحملة العسكرية الأمريكية على الحوثيين في اليمن.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي بجولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وستكون هذه ثاني رحلة دولية يجريها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير، بعد زيارته الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.

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وزير الدفاع الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية المنشآت النووية الإيرانية الحرب في غزة

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