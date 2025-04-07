اتفاق آخر واسم جديد لقطاع غزة، ملخص تفاهمات نتنياهو وترامب فى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مباحثاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فى البيت الأبيض، إنه سيتم إطلاق اسم "منطقة الحرية" على غزة، بعد تهجير السكان منه والسيطرة عليه، زاعما أن هناك دول مستعدة لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة لتجنيبهم ما يتعرضون له من قتل وبؤس."

فى ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الاحتلال يعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ترامب يصف غزة بمصيدة للموت

وأضاف ترامب، "أريد وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وتابع، نعمل على اتفاق جديد بخصوص الرهائن ووقف القتال.

نتنيباهو وترامب، فيتو

وفى سياق تجديدها للحديث عن مخطط التهجير، قال ترامب، غزة أشبه بمصيدة للموت، وإعادة إعمار القطاع يحتاج إلى سنوات.

وقال ترامب خلال الاجتماع مع نتنياهو فى المكتب البيضاوي، لم يكن على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على غزة فلديها موقع رائع فى إشارة منه إلى خطة فك الارتباط التي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، عام 2005.

وتابع، أتعجب من انسحاب إسرائيل من غزة وتركها للقطاع، إنها منطقة عقارية لا تصدق، زاعما أن الإسرائيليين ربما فعلوا ذلك من أجل تحقيق السلام، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.

ترامب يعيد تأكيد الاستيلاء على قطاع غزة

واستطرد، الرئيس الأمريكي قائلا: أن "قطاع غزة منطقة عقارات عظيمة، سنسيطر عليها، هذا مكان مذهل، لا أفهم لماذا تنازلت إسرائيل عنها".

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