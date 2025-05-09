عصير طبيعي قدميه لطفلك يوميا لحمايته من مخاطر فترة تغيير الفصول

تنتشر الأمراض المعدية فى وقتنا الحالى نتيجة فترة تغيير الفصول، حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم ما يؤثر على صحة الصغار.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على تغذية الصغار جيدا، للحفاظ على مناعتهم ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة.

عصير طبيعي لتقوية المناعة فى فترة تغيير الفصول

ويقدم الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، عصير طبيعي يجب تقديمه للصغار يوميا لتقوية مناعتهم فى فترة تغيير الفصول، حيث يساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات ما يقلل من فرص تكرار الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا وغيرهم.

المكونات:-

1 برتقالة كبيرة طازجة (غنية بفيتامين C)

1 جزرة متوسطة (غنية بفيتامين A ومضادات الأكسدة)

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (تعزز المناعة ومضادة للالتهاب)

نصف كوب ماء بارد أو حسب الحاجة

ملعقة صغيرة عسل (اختياري، بعد عمر السنة)

الطريقة:

يقشر البرتقال ويقطع.

تغسل الجزرة جيدا وتقطع إلى شرائح.

تضاف المكونات إلى الخلاط مع قطعة الزنجبيل والماء، وتخلط جيدا.

يصفى العصير (اختياري) ويقدم طازجا.

هذا العصير يعتبر مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويحارب الفيروسات، وايضا يحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، وهو ضروري لصحة الأغشية المخاطية، كنا أن الزنجبيل يقوي المناعة ويقلل الالتهابات، والعسل مضاد بكتيري طبيعي للأطفال فوق عمر السنة.

قدمي هذا العصير لطفلك في الصباح، بمعدل كوب صغير يوميا، ويفضل تنويعه مع عصائر طبيعية أخرى مثل عصير التفاح والرمان أو الليمون مع النعناع، حفاظا على مناعتهم.

فترة تغيير الفصول

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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