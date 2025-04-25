10 نصائح التزمي بها عند تربية طفلك الأقل من 6 سنوات

تربية الأطفال تبدأ منذ اليوم الأول لهم من حيث طرق التعامل مواعيد نومه وطعامه وطرق حمله وهكذا، لأن يترتب عليها سلوكياته فيما بعد.

وتربية الأطفال تحتاج المشاركة بين الأم والأب مع ضرورة الصبر وتقديم كل الحب مع قمة الحزم لإنشاء طفل سوى ما يؤثر على مستقبله.

10 نصائح التزمى بها عند تربية الأطفال

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، 10 نصائح التزمى بها عند تربية الأطفال الأقل من 6 سنوات، منها:

عدم لطم وجه الطفل فى هذه المرحلة بتاتا، فهذا يسبب له جبن وشخصية ضعيفة فى المستقبل وينشأ إنسان جبان يخاف من أى إنسان يلوح بيده فى وجهه.

عدم الصياح أى التحدث بصوت مرتفع جدا فى وجوههم بمجرد فعل اى شىء خاطئ من وجهة نظر الوالدين، فهذا الأسلوب يجعل الطفل يتبع نفس الأسلوب فى التعبير عن آرائه.

عدم التعصب أمام الأطفال فى أى موقف وعدم تكسير أى شيء بعصبيه بحجة الانفعال فهذا السلوك أيضا ينتقل إلى الطفل ويشعر أن تكسير الأشياء فى الانفعال هو السبيل لهدوء الأعصاب.

عدم الظهور بدون ملابس أمام الاطفال، حيث يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن الأطفال فى هذا السن لا ينتبهون إلى مثل هذه الأمور ولكن الأطفال من عمر سنة ونصف ينتبهون لكل شىء ويحفر بذاكرتهم.

تربية الأطفال

يجب أن لا يرى الأطفال فى هذه المرحلة الوالدين وهم يتشاجران، فهذا يؤدى إلى انكسار الإحساس الأمنى لديه، حيث يرى أن أحب الناس إلى قلبه وهو يعانى ويبكى فيشعر بالكره لوالده مما سببه لوالدته.

يجب أن تعهد بطفلك فى عمر السنتين ونصف إلى من يحفظه القرآن فهو قادر على حفظ كمية كبيرة جدا فى هذا السن وبدلا من توجيه هذه الذاكرة إلى حفظ الأغانى نوجهها لحفظ القرآن ففى سن السادسة والخامسة يستطيع الطفل حفظ أكثر من صفحة من القرآن بعد قرائتها لمرتين أو ثلاثة.

الطفل فى هذه المرحلة يجب الاهتمام بتنمية الذاكرة عنده وهذا بالطلب منه أن يحكى قصة قد سبق واستمع لها.

لا يجب إجهاد عضلة الكتابة فى اليد قبل 5 سنوات وهذا هو السن الذى تكتمل فيه نموها أى لا يستعجل الوالدين الطفل فى الكتابة قبل اكتمال هذه العضلات حتى لا تجهد ولكن يسمح للطفل بالتلوين والشخبطة والرسم ولكن لا يمكنه التحكم فى الخطوط وإظهارها بمظهر المبدعين حيث أنه لن يستطيع التحكم بعد.

لابد من إعطاء الطفل فرصه ليجرب أن يأكل بنفسه حتى لو أحدث مشاكل فى المرات الأولى ولكن بتوجيهات بسيطة بدون انفعال وبتوفير الأدوات التى لا تكسر وعوامل الأمان له.

لا ننسى العادات الصحية السليمة مثل، غسيل الأسنان، الأكل باليد اليمنى، الاهتمام بالشعر والعناية به، الإفطار ضرورى جدا حيث يجب أن يعتاد عليه الأطفال، غسيل اليدين قبل الأكل.

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