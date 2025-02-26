فوائد السمسم، يقلل الكوليسترول ويحمي من هشاشة العظام

فوائد السمسم، لصحة الجسم عديدة، فهو واحد من أقدم البذور الزيتية التي عرفها الإنسان، إذ استخدم منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي لمزاياه الغذائية والصحية.



ويتميز السمسم بطعمه الغني ورائحته الزكية، كما يُعدّ مكونًا أساسيًا في العديد من الأطعمة والمخبوزات، وتُستخرج منه زيوت مفيدة تُستخدم في الطهي والعناية بالبشرة والشعر.



أهم فوائد السمسم لصحة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن السمسم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تعود بفوائد صحية كبيرة على الجسم. فهو يعزز صحة القلب والعظام والجهاز الهضمي، كما يساهم في تحسين صحة البشرة والشعر وتقوية الجهاز المناعي.



وأضافت الدكتورة هدى مدحت، أن إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون إضافة مفيدة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، بالتفصيل فوائد السمسم الصحية وقيمته الغذائية واستخداماته المتعددة.



السمسم وفوائده



القيمة الغذائية للسمسم

تحتوي بذور السمسم على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تجعلها غذاءً مفيدًا للصحة، ومنها:

البروتينات: تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مصدرًا جيدًا للأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

الدهون الصحية: السمسم غني بالدهون غير المشبعة، خاصة الأحماض الدهنية أوميغا-6، التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب.

الألياف: تعد بذور السمسم مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

المعادن: يحتوي السمسم على الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفوسفور، والنحاس، وهي معادن ضرورية لصحة العظام والمناعة.

الفيتامينات: يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين B1 (الثيامين) وفيتامين E، اللذين يعززان صحة الجهاز العصبي والبشرة.

المركبات المضادة للأكسدة: مثل السيسامين والسيسامولين، اللذين يحميان الجسم من الأضرار التأكسدية ويقللان من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفوائد الصحية للسمسم



1. تعزيز صحة القلب

يساعد السمسم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وذلك بفضل احتوائه على الدهون غير المشبعة والمركبات المضادة للأكسدة. كما أن المغنيسيوم الموجود في السمسم يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. تقوية العظام

يُعد السمسم مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها. كما أن احتواءه على المغنيسيوم والزنك يعزز كثافة العظام، مما يجعله غذاءً مهمًا للوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الألياف التي تحسن عملية الهضم، وتساعد في منع الإمساك وتعزز صحة الأمعاء. كما أن الأحماض الدهنية الموجودة فيه تعمل على تحفيز حركة الأمعاء، مما يسهل عملية الإخراج.

4. تقوية المناعة

يحتوي السمسم على العديد من المعادن والفيتامينات، مثل الزنك والحديد، التي تعزز وظائف الجهاز المناعي وتساعد في مقاومة الأمراض والعدوى. كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد السمسم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على المغنيسيوم والألياف التي تبطئ امتصاص السكر. كما أن زيت السمسم قد يُحسّن حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.

6. تعزيز صحة البشرة والشعر

يحتوي السمسم على فيتامين E، الذي يُعرف بفوائده الكبيرة لصحة البشرة والشعر. فهو يحافظ على ترطيب الجلد ويمنع ظهور التجاعيد، كما يساعد زيت السمسم في علاج الجفاف والأكزيما. بالإضافة إلى ذلك، يغذي زيت السمسم الشعر ويمنع تساقطه، كما يحفز نموه ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

7. تحسين صحة الجهاز العصبي

تساعد مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة في السمسم على تعزيز وظائف الدماغ وحمايته من الأمراض العصبية مثل الزهايمر. كما أن احتواءه على فيتامينات B والمغنيسيوم يجعله مفيدًا في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

8. تعزيز صحة الكبد

تساعد مركبات السيسامين الموجودة في السمسم على حماية الكبد من الأضرار التأكسدية، كما تساهم في تحسين وظائف الكبد وإزالة السموم من الجسم.

فوائد السمسم للصحة

طرق تناول السمسم



يمكن إدخال السمسم إلى النظام الغذائي بطرق مختلفة، منها:

تناوله كبذور محمصة وإضافته إلى المخبوزات أو السلطات.

تحضير الطحينة، التي تعد مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق العربية مثل الحمص والمتبل.

استخدام زيت السمسم في الطهي لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة.

تناول حلاوة السمسمية كوجبة خفيفة غنية بالطاقة.

إضافته إلى العصائر والمشروبات الصحية لتعزيز قيمتها الغذائية.

الاحتياطات والتحذيرات.

أضرار الإفراط في تناول السمسم



على الرغم من فوائد السمسم العديدة، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها:

قد يُسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يُنصح بتجربته بكميات صغيرة أولًا.

يجب عدم الإفراط في تناوله، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لأنه قد يسبب اضطرابات مثل الإسهال.

يجب على مرضى السكري مراقبة الكميات المتناولة منه، لأنه قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.



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