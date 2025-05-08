التشكيل الرسمي لمباراة فيورنتينا وريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي

يتلقي فريقا ريال بيتيس الإسباني مع نظيره فيورنتينا الإيطالي مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب أرتيميو فرانكي.

وكان ريال بيتيس الإسباني قد فاز على نظيره فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي اقيمت بينهم الخميس الماضي.

تشكيل فيورنتينا ضد ريال بيتيس

تشكيل ريال بيتيس ضد فيورنتينا

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، في إياب الدور ربع النهائي.

وكان فيورنتينا فاز ذهابا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.

بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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