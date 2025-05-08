أردا جولر: عندما تصبح لاعبًا في ريال مدريد فهو أشبه بحفل الزفاف

أعرب النجم التركي الشاب أردا جولر لاعب ريال مدريد، عن تفهمه لجماهير بلاده التي تتمنى مشاهدته أساسيًا مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه يشاركهم نفس الرغبة لكنه يثق بخطة النادي.

وقال جولر في تصريحات صحفية: أعلم أن الجماهير في تركيا يريدونني أن ألعب كل مباريات ريال مدريد، وأنا كذلك، لكنني أعلم أن عليّ التحلي بالصبر.

وأضاف: عندما يقول أنشيلوتي إن بإمكاني أن أصبح من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، فهذا يُظهر أن النادي لديه خطة لي.

كشف النجم التركي أردا جولر عن كواليس اللقب الطريف الذي التصق به داخل غرفة ملابس ريال مدريد، قائلًا:“في تركيا نخاطب كبارنا باحترام، نستخدم كلمة ‘آبي’ وتعني الأخ الأكبر، لم أستطع أن أنادي مودريتش باسمه فقط، فقلت له: ‘مرحبًا لوكا آبي’ لأنه بمثابة والدي، أليس كذلك؟”.

وأضاف ضاحكًا: “الأمر التبس على ألابا وروديجر، وبدآ بقول: ‘صباح الخير يا أبي’، ومنذ تلك اللحظة أصبحت رسميًا أردا أبي… الأخ الأكبر الأصغر في الفريق!”

فيما تحدث اللاعب التركي الشاب أردا جولر جناح ريال مدريد عن شعوره خلال تقديمه لاعبا للفريق بعد التعاقد معه حيث قال:“عندما يتم تقديمك كلاعب في ريال مدريد، يصبح الأمر أشبه بحفل زفاف، عقدي يمتد لست سنوات، لكن الفكرة هي البقاء معًا مدى الحياة”.

اردا جولر،فيتو

فيما استأنف الفريق الأول لريال مدريد تدريباته استعدادًا لمواجهة برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد حاسمة في مسيرة الفريقين في الليجا خاصة أن برشلونة يحتل الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري، في تمام الساعة الـ 5.15 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وسيكون حكم هو أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، الحَكم الإسباني المعروف بخبرته في إدارة المباريات الكبيرة.

وسيعاونه حكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا مارتينيز مونويرا.

هيرنانديز سبق له إدارة 4 مباريات كلاسيكو بين الفريقين، كان آخرها في ديسمبر 2019، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. وتوزعت النتائج في المواجهات السابقة التي أدارها هيرنانديز بين فوز لكل فريق وتعادلين ¹ ².

سجل مواجهات هيرنانديز بين برشلونة وريال مدريد



- 2 أبريل 2016: فوز ريال مدريد 2-1 في كامب نو، وشهدت المباراة طرد سيرخيو راموس.

- 23 أبريل 2017: فوز برشلونة 3-2 في البرنابيو، بفضل هدف قاتل من ليونيل ميسي.

- 6 مايو 2018 تعادل 2-2 في كامب نو، وطُرد سيرجي روبرتو.

- 18 ديسمبر 2019: تعادل 0-0 في كامب نو، وسط جدل تحكيمي بشأن ركلتي جزاء محتملتين لريال مدريد لم تُحتسبا.

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