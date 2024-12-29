القرفة، لمرضى السكري وأصحاب الضغط المرتفع يمتنعون

فوائد القرفة للصحة عديدة ومهمة، فهي واحدة من أقدم التوابل المعروفة في العالم، والتي تقدم العديد من الحلول للمشاكل الصحية لمختلف أجهزة الجسم.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القرفة للصحة مذهلة، فهي تعتبر مصدرًا غنيًا بالمركبات النباتية التي تحمل فوائد صحية متعددة.



وهناك نوعان رئيسيان من القرفة: قرفة السيلان التي تعرف بـ"القرفة الحقيقية"، والقرفة الصينية (كاسيا) الأكثر شيوعًا.



أهم فوائد القرفة لصحة الجسم



القرفة وفوائدها

وتستعرض الدكتورة هدى أهم فوائد القرفة للصحة العامة، في السطور التالية.



1. فوائد القرفة للقلب والأوعية الدموية

القرفة تُعتبر داعمًا قويًا لصحة القلب. أظهرت الدراسات أن القرفة قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تحسين صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُخفض القرفة مستويات الدهون الثلاثية، وهي من العوامل التي تزيد من خطر أمراض القلب.

2. تنظيم مستوى السكر في الدم

تعد القرفة مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري أو للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به. تحتوي القرفة على مركبات تحسن من حساسية الأنسولين وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. تناول القرفة بانتظام يمكن أن يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا لتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

3. خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من الإجهاد التأكسدي. هذه الخاصية تجعل القرفة فعالة في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان.

4. تعزيز صحة الدماغ

أثبتت البحوث أن القرفة لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ، حيث تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية. كما يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر ومرض باركنسون، بفضل خصائصها التي تعزز النشاط العصبي وتحمي الخلايا العصبية من التلف.

5. تحسين صحة الجهاز الهضمي

القرفة معروفة بتأثيرها المهدئ على الجهاز الهضمي. تعمل على تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والغازات. كما تساعد في تقليل الإسهال والغثيان، خاصة عند استخدامها مع الأعشاب الأخرى.

6. تقوية جهاز المناعة

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات، مما يجعلها فعالة في محاربة الالتهابات والوقاية من الأمراض. إضافة القرفة إلى النظام الغذائي يمكن أن يعزز مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا الشائعة.

7. فوائد القرفة في إدارة الوزن

قد تكون القرفة حليفًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن. بفضل قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية، يمكن أن تساعد القرفة في التحكم في تناول الطعام ومنع الإفراط في الأكل. كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

8. تعزيز صحة البشرة والشعر

تستخدم القرفة في العديد من وصفات التجميل الطبيعية نظرًا لفوائدها للبشرة والشعر. تحتوي القرفة على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب والبثور. كما تعزز الدورة الدموية عند وضعها على فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر ويمنحه مظهرًا صحيًا.



9. تخفيف آلام الدورة الشهرية

القرفة تعمل كمسكن طبيعي للألم، خاصة للنساء اللواتي يعانين من آلام الدورة الشهرية. يمكن أن تساعد في تقليل التقلصات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يمنح إحساسًا بالراحة خلال هذه الفترة.

10. تحسين صحة الفم والأسنان

تستخدم القرفة تقليديًا لتحسين صحة الفم والأسنان. تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

كيفية استخدام القرفة بشكل صحي



رغم فوائد القرفة العديدة، إلا أنه يجب تناولها باعتدال، خاصة القرفة الصينية (كاسيا)، لاحتوائها على مركب الكومارين الذي يمكن أن يكون ضارًا للكبد عند استهلاكه بكميات كبيرة. الجرعة اليومية الموصى بها عادةً لا تتجاوز ملعقة صغيرة. يمكن إضافة القرفة إلى القهوة، الشاي، الحليب، العصائر، أو استخدامها كتوابل في الأطعمة والحلويات.

القرفة للصحة

احتياطات وتحذيرات



الحمل: يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من القرفة، حيث يمكن أن تؤثر على الرحم.

التفاعلات الدوائية: القرفة قد تتداخل مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري أو سيولة الدم، لذا يُفضل استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية.

حساسية القرفة: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه القرفة، وتشمل الأعراض الطفح الجلدي أو الحكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.