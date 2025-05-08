صمت اختياري

في زمنٍ تزدحم فيه الأصوات وتتنافس فيه العبارات على لفت الانتباه، أصبح الصمت عملة نادرة. لم نعد نحتمل لحظة صمت واحدة دون أن نُسرع إلى هواتفنا أو نملأ الفراغ بالكلام. نخشاه، كأنه وحشٌ يهاجمنا من الداخل. لكن الصمت، حين يكون لله، يتحوّل من فراغ إلى امتلاء.. من عزلة إلى حضن، من ضعف إلى قوّة لا يراها إلا من سكن فيه.

كنت يومًا أجلس مع شيخٍ وقور، تجاوز الثمانين من عمره، فسألته: ما سر هذا السلام الذي في عينيك؟ ابتسم، وقال: تعلّمت متأخرًا أن الكلام لا يُشفي.. وأن كثيرًا مما كنت أظنه حوارات، كان في الحقيقة صراعًا لإثبات النفس، لا للبحث عن الحقيقة. أما حين بدأت أُسلّم لله دون أن أُبرر، وأصمت بدل أن أشرح، بدأ قلبي يفهم أن الله لا يحتاج إلى شرح كي يفهمني..

هذه الكلمات لم تُغادرني منذ ذلك اليوم.

نحن نتكلم كثيرًا لأننا نخاف أن لا يُفهَمنا أحد. نخاف أن تُشوّه صورتنا، أن نُظلَم، أن نُساء فَهمنا. فنظل نكرر، ونوضح، ونرفع صوتنا.. ثم نتعب، ونبكي، ونتساءل: لماذا لم يفهمني أحد؟، لكن.. من قال إن الإنسان سيقدر يومًا أن يفهمك؟ من قال إن قلبك مكتوب بلغة البشر؟ الله وحده يقرأك، دون ترجمة.

«بِالْهُدُوءِ وَالطُّمَأْنِينَةِ تَكُونُ قُوَّتُكُمْ» (إشعياء ٣٠: ١٥). السكوت هنا ليس ضعفًا، بل هو انسحاب من ساحة لا تستحق صوتك، وسجود داخليّ في حضرة من يفهم أنينك. هو سكوت المُتعب الذي سلّم أمره، لا المُنهزم الذي استسلم.

هو قرار ألا تُشرح نفسك، بل تُسلّمها.. ألا تُدافع، بل تُخبّئ ذاتك في قلب الله، وتتركه هو يتكلم عنك. وهناك، في ذلك الركن الهادئ، تبدأ رحلة جديدة.. رحلة تُربَّى فيها روحك، لا في الزحام، بل في صومعةٍ داخلية، فيها أنت والله فقط.

تبدأ تُدرك أن الرد ليس دائمًا حكمة، وأن الانسحاب لا يعني هزيمة، بل أحيانًا يكون أعظم انتصار للسلام الداخلي. تبدأ تُلاحظ كيف أن قلبك صار أهدأ، ودماغك أقل تشويشًا، وروحك أكثر عمقًا. الصمت الذي يُربّي القلب لا يأتي فجأة، بل هو ثمرة وجعٍ قديم، وتجربة خذلان، وسنين من الجري خلف ما لا يُشبِع.. حتى تدرك أن السكينة ليست في إجابة العالم لك، بل في أن تُجيب الله بنداءٍ داخلي: "أنا لك، فاكتفِ بي".

الصمت نعمة.. لكنه لا يُعطى إلا لمن استعد لأن يُربّى من جديد، كطفلٍ يعود إلى حضن أبيه ليكتشف كم كان ضجيج الحياة يُتعبه، وكم كان السلام أقرب مما يظن. حين لا تجد كلماتك، لا تحزن.. ربما أراد الله أن يستلم هو الحديث.

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