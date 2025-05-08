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خارج الحدود

إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

إيبيريا إكسبرس الإسبانية،
إيبيريا إكسبرس الإسبانية، فيتو

 أفادت القناة 12 العبرية بأن شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران أوقفت رحلاتها الجوية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

شركات طيران دولية تمدد تعليق رحلاتها إلى دولة الاحتلال 

 جدير بالذكر أن شركات طيران دولية، أعلنت فى وقتًا سابق أول أمس تمديد تعليق رحلاتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في مطار بن جوريون الدولي وسط فلسطين المحتلة، ما أدى إلى بقاء آلاف الإسرائيليين عالقين في الخارج، وفق وسائل إعلام عبرية.

سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بمحيط المطار فى تل أبيب

وألغت عشرات شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى دولة الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، عقب سقوط الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي، قالت إنها هذه المرة حققت نجاحا أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار. 

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يقر فيها الاحتلال بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

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الاحتلال الإسرائيلي شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران سقوط الصاروخ

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