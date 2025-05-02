الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: نحذر حماس من أي أعمال تمس بسيادة البلاد

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، اعتقال مجموعة قامت بإطلاق صواريخ تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: لن نسمح بتحويل البلاد لمنصة لتهديد الجوار، ونحذر حماس من أي أعمال تمس بسيادة البلاد  .

وتابع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الأمن.

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب، الأحد الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

سحب سلاح حزب الله

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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