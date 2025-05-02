الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

العفو الدولية: حصار إسرائيل لغزة عقاب جماعي وجريمة حرب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت منظمة العفو الدولية: إن دولة الاحتلال تفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسديا وأفعالها تمثل إبادة جماعية.

وأضافت منظمة العفو الدولية: شهران من الحصار القاسي واللا إنساني دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى إسرائيل في غزة.

وتابعت العفو الدولية: حصار إسرائيل لغزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحا.. وعلى إسرائيل إنهاء حصارها المدمر لقطاع غزة فورا.

 

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

 

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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