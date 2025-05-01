الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: نريد إعادة الأسرى لكن هدف الحرب الانتصار على أعدائنا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: “نريد إعادة الأسرى لكن الهدف الأعلى للحرب هو الانتصار على أعدائنا”. وذلك على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: اعتقلنا 18 مشتبها بهم في إشعال حرائق جبال القدس.

وأفادت صحيفة ‏"واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن دولة الاحتلال أعادت رسم خريطة قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

 

رسم خريطة قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

 وأضافت ‏"واشنطن بوست": إسرائيل قلّصت المساحات التي يُسمح بوجود الفلسطينيين فيها إلى نحو ثلث ما كانت عليه سابقًا.

وتابعت "واشنطن بوست": إسرائيل أعلنت نحو 70% من أراضي القطاع إما مناطق عسكرية ممنوع دخولها أو مناطق قيد الإخلاء.

 

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

 حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، أمس الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

 

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: "من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بغزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية".

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