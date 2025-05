طرح سيارات Lynk & Co لأول مرة في السوق المصري

طرحت سيارات Lynk & Co لأول مرة في السوق المصري، شملت طرازَي Lynk & Co 06 وLynk & Co 02، التي تدمج بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتطورة.

ويُعد طراز Lynk & Co 06 الرياضي متعددة الاستخدامات، مع دمج الأداء القوي مع الابتكار المتقدم لعشاق أسلوب الحياة العصري.

ويتميز تصميمه الخارجي الجريء وداخليته المتقنة التي تشمل شاشة مركزية بقياس 12.3 بوصة ونظام تحكم تكيفي في السرعة ونظام صوتي فاخر، يرفع المعايير في هذه الفئة. مزودًا بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد 180 حصانًا، يحقق الطراز توازنًا مثاليًا بين الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء الديناميكي، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة في كل رحلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة يعزز من الرؤية ويوفر أعلى مستويات الأمان والراحة أثناء القيادة.



ويعكس التصميم الداخلي هوية Lynk & Co العصرية، حيث تضم تقنيات مبتكرة وواجهات رقمية بديهية، بالإضافة إلى كابينة واسعة تلبي جميع احتياجات الركاب. وبفضل تقنيات السلامة المتقدمة من فولفو مثل نظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام المعلومات عن النقاط العمياء، توفر السيارة راحة على الطريق وتعد رفيقًا ذكيًا لأسلوب الحياة المتصل.



وتطرح السيارة في السوق المصري بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1,399,000 جنيه لموديل الCore Plus، أما عن فئة السيارة Hyper Pro، بسعر 1,389,000 جنيه، وموديل Hyper Halo بسعر 1,599,000 جنيه، ذلك بجانب أن السيارة تأتي بضمان مدته تصل إلى خمس سنوات أو حتى 150,000 كيلو متر.



