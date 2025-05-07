ننشر نموذج استمارة التقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025-2026 والبيانات المطلوبة

بدأت جامعة القاهرة الأهلية في تلقي طلبات الالتحاق بها للعام الجامعي 2025 /2026، بمقرها المؤقت بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025 /2026، في 14 كلية، تحتوي على 22 برنامجا دراسيا، كما أعلنت عن فتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ مايو الماضي.

وتنشر بوابة فيتو نموذج استمارة التقديم لجامعة القاهرة الأهلية، والبيانات المطلوبة بها.

فتح باب التقديم لجامعة القاهرة الأهلية

تحتوي استمارة التقديم لجامعة القاهرة الأهلية للعام الدراسي 2025/2026 على مجموعة من البيانات الشخصية للطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة، والبرامج الدراسية المتاحة بالجامعة، بالإضافة إلى البيانات الشخصية لولي الأمر.

وشملت البيانات الشخصية المطلوبة الآتي: الاسم رباعي باللغتين العربية والانجليزية، والرقم القومي، والجنسية، وتاريخ ومحل الميلاد، ورقم التليفون المحمول والمنزلي، والبريد الالكتروني، ومحل الاقامة والمحافظة، واسم المدرسة، نظام ونوع الشهادة الثانوية.

كما اشتملت الاستمارة على بيانات ولي الأمر وهي كالتالي: الاسم، والوظيفة، والرقم القومى، ورقم التليفون المحمول، ومحل الإقامة، ومكان العمل،

التخصصات المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية

وذكرت الاستمارة التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية، لكي يوضح الطالب نوعية التخصص الذي يرغب في دراسته وجاءت كالتالي:

قطاع العلوم الصحية

بكالوريوس الطب والجراحة.

بكالوريوس طب الأسنان.

بكالوريوس الصيدلة – صيدلة إكلينيكية.

بكالوريوس علاج طبيعي.

بكالوريوس التمريض.

قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية

أولا: الهندسة

بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة.

بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام.

بكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية.

ثانيا: الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني.

بكالوريوس هندسة البرمجيات.

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية.

بكالوريوس الكيمياء الجيوية (الميكروبيولوجي).

بكالريوس الفيزياء الحيوية الطبية.

قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أولا: إدارة الأعمال

بكالوريوس إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.

بكالوريوس المحاسبة باللغة الإنجليزية.

بكالوريوس التأمين باللغة الإنجليزية.

ثانيا: اقتصاد وعلوم سياسية

بكالريوس الإحصاء وعلوم البيانات.

بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية.

بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية.

بكالوريوس السياسات العامة.

بكالوريوس السياسات الدولية والأمنية.

بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ثالثا: الإعلام

بكالوريوس الإعلام.

رابعا: الحقوق

ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية.

خامسا: التربية والطفولة المبكرة

بكالريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة.

وجاء بنهاية الاستمارة أن ملؤها لا يعد قبولا على طلب الالتحاق بأي من البرامج المذكورة.

نموذج استمارة التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية

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