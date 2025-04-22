تحذير من جامعة القاهرة بشأن "الأهلية"

أهابت جامعة القاهرة بالمهتمين بالشأن الأكاديمي عدم الانسياق وراء الصفحات الإلكترونية التي تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "فيسبوك" أو "يوتيوب" أو "واتساب" أو غيرها من المنصات.

جامعة القاهرة الأهلية

وأكدت الجامعة أنها لا تمتلك في الوقت الراهن أي حسابات رسمية باسم "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي صفحة تُدار تحت هذا الاسم أو تنشر أخبارًا ومعلومات منسوبة إليها تُعد منتحلة للصفة، وسوف تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، حفاظًا على اسم المؤسسة ومصداقيتها، ومنعًا لتضليل الرأي العام أو تداول معلومات غير صحيحة.

ودعت جامعة القاهرة الجميع إلى متابعة أخبار "جامعة القاهرة الأهلية" فقط عبر النوافذ الإعلامية المعتمدة لجامعة القاهرة الأم، أو من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط التالي: cnu.cu.edu.eg.



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