دار الكتب والوثائق تستقبل طلبة آثار جامعة القاهرة (صور)

استقبلت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، زيارة ميدانية من طلاب قسم ترميم الآثار للتعرف على إنجازات معامل الترميم التابعة للمراكز العلمية بدار الكتب.

حيث استقبلت دار الكتب والوثائق القومية، اليوم الثلاثاء، طلاب المستوى الثاني بقسم ترميم الآثار النوعية بكلية الآثار – جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة إيمان بدري موسى، الأستاذ المساعد بقسم الترميم، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المؤسستين في المجالات الأكاديمية والمهنية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل معامل الترميم التابعة للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب، حيث اطلع الطلاب على الأساليب الحديثة المتبعة في الترميم، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من المتخصصين حول مراحل الترميم وأبرز التحديات الفنية التي تواجه الفرق المختصة.

وأكدت الزيارة على أهمية الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي في تأهيل طلاب الترميم، كما جاءت الزيارة ضمن استراتيجية دار الكتب لدعم الكوادر الشابة وتقديم فرص التدريب الميداني لطلاب الجامعات المصرية في المجالات التراثية.

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