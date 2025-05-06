وزير السياحة يعلن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترويج

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة له العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة وعلى التسويق بصفة خاصة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، كما أنه يجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

وخلال كلمته بالمؤتمر الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أن مصر تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة، سواء في تعزيز الأمن والسلامة، أو في تحسين تجربة السائح، أو في الترويج الذكي للمنتجات السياحية، مشيرا إلى أن الوزارة بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتها الترويجية، وكانت النتائج مشجعة للغاية.



استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، موضحا أنه من مستهدفات هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.

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