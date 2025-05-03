الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

أمطار متوسطة بقرى ومراكز بني سويف

أمطار متوسطة ببني
أمطار متوسطة ببني سويف، فيتو

تعرضت بعض مراكز وقرى محافظة بني سويف لأمطار متوسطة، مساء اليوم السبت، مع إنخفاض في درجة الحرارة، وسط أجواء غير مستقرة لحالة الطقس بالمحافظة.

 

أمطار مفاجئة بقرى ومراكز بني سويف

 

وكان أهالي محافظة بني سويف، فوجئوا مساء اليوم السبت، بتعرض بعض قرى ومراكز المحافظة لأمطار متوسطة، رغم انتهاء فصل الشتاء رسميًا، والذي لم تشهد خلاله المحافظة أمطار ملحوظة، ما دعا نشطاء السوشيال ميديا التعليق على مفاجئة الأمطار بقولهم: "معملتهاش في الشتاء".

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد وجّه الأجهزة التنفيذية وقطاعات الخدمات وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

بني سويف ترفع الطوارئ مع تقلبات الطقس

 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي طارئ ناتج عن سوء الأحوال الجوية، إلى جانب التنسيق مع شركات الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق لضمان سرعة التدخل في حالة حدوث أعطال أو تأثيرات على الخدمات الحيوية.

 

كما أصدر تعليمات لمسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بالتنسيق مع شركات الدعاية لتأمين اللوحات الإعلانية بالميادين والشوارع، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الكهرباء والتأكد من عزلها التام منعًا لوقوع أي مخاطر، مطالبًا بعدم الاقتراب من الأعمدة أو الأسطح المعدنية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار التيار الكهربائي خاصة في المنشآت الحيوية.

 

الأرصاد: فرص سقوط أمطار متوسطة

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد ناشدت المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، وتجنب الأنشطة الخارجية خلال العواصف الترابية، مؤكدة فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق مطروح والسواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة البيئة عن متابعتها لجودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر، محذّرة من تأثر الهواء سلبًا نتيجة الرياح المثيرة للأتربة، وناشدت كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي بتقليل الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة. كما خصصت الوزارة رقمًا عبر تطبيق واتساب (01222693333) لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بخصوص مصادر تلوث الهواء.

 

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